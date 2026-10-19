ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2027: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zam senaryoları...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 28 ZAM GELİRSE KAÇ TL OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yıl sonu için öngördüğü yüzde 28'lik enflasyon oranı esas alınarak yapılan hesaplamaya göre net asgari ücret 35 bin 936 lira 64 kuruşa ulaşıyor. Mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk maaşa bu oranda artış uygulanması halinde çalışanların aylık kazancında 7 bin 861 lira 14 kuruşluk yükseliş gerçekleşiyor.

Bununla birlikte Merkez Bankasının enflasyon tahmini, asgari ücret zammının aynı oranda yapılacağı anlamını taşımıyor. Yeni maaşın belirlenmesinde ekonomik koşullar ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun değerlendirmeleri etkili olacak. Dolayısıyla 2027 yılı için kararlaştırılacak zam oranı, yüzde 28'lik enflasyon beklentisinden daha yüksek veya düşük olabilecek.