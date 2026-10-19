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        Haberler Bilgi ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2027: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zam senaryoları...

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2027: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zam senaryoları...

        2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç yaklaşırken milyonlarca çalışanın dikkati yeni maaş hesaplamalarına çevrildi. Aralık ayında görüşmelere başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karar merakla beklenirken mevcut net 28 bin 75 TL üzerinden çeşitli zam ihtimalleri değerlendiriliyor. Özellikle yüzde 25, yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 35'lik artış senaryoları, yeni yılda çalışanların eline geçebilecek tutarlara ilişkin farklı tahminleri gündeme taşıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte Ocak 2027 asgari ücret zammına ilişkin beklentiler ve tahmini maaş tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin merak artarken yeni yıl öncesinde yapılacak zam görüşmeleri gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. 2026 yılı boyunca net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt ise 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda hangi seviyeye ulaşacağı araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentileri ve ekonomik veriler, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmeler öncesinde yakından izleniyor. Milyonlarca çalışan, zam oranının ne zaman açıklanacağını ve yeni maaşların kaç TL olacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak, net ve brüt maaşlar ne kadar olacak? İşte 2027 asgari ücret görüşmelerine ilişkin son gelişmeler ve olası zam senaryoları...

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        2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin takvim henüz netlik kazanmadı. Yeni yılda geçerli olacak maaş tutarının belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yılın son döneminde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde işçi ve işveren temsilcilerinin taleplerinin yanı sıra enflasyon verileri ve ekonomik koşulların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

        Asgari ücrette yapılacak artışın oranı ve yeni maaşın açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından 2027 yılı boyunca uygulanacak net ve brüt asgari ücret tutarları kamuoyuyla paylaşılacak.

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        MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET ZAMMINI ETKİLEYECEK Mİ?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yılı sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik hesaplamalarda öne çıkan bu tahmin, çalışanlara yapılacak maaş artışının doğrudan aynı oranda gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Nihai zam oranı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yürüteceği görüşmelerin ardından netleşecek.

        Komisyonun değerlendirmelerinde yalnızca enflasyon rakamları değil, çalışanların geçim koşulları, satın alma gücündeki değişimler ve işverenlerin karşı karşıya olduğu maliyetler de önem taşıyor. Bu nedenle Merkez Bankasının yıl sonu öngörüsü, 2027 asgari ücret zammının belirlenmesinde etkili olabilecek ekonomik verilerden biri olarak görülüyor.

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        ASGARİ ÜCRET OCAK 2027 ZAM SENARYOLARI

        2027 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin zam senaryoları, 2026'da uygulanan net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk maaş esas alınarak hesaplanıyor. Farklı artış oranlarına göre hazırlanan tahmini rakamlar, yeni yılda asgari ücretin ulaşabileceği seviyeleri ortaya koyuyor.

        Olası zam oranlarına göre hesaplanan yeni net asgari ücret tutarları şöyle:

        - Yüzde 20 zam - 5.615,10 TL artış - 33.690,60 TL

        - Yüzde 25 zam - 7.018,88 TL artış - 35.094,38 TL

        - Yüzde 28 zam - 7.861,14 TL artış - 35.936,64 TL

        - Yüzde 30 zam - 8.422,65 TL artış - 36.498,15 TL

        - Yüzde 35 zam - 9.826,43 TL artış - 37.901,93 TL

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        Bu hesaplamalar, mevcut asgari ücretin farklı oranlarda artırılması durumunda ortaya çıkabilecek örnek maaşları gösteriyor. Henüz resmi bir zam kararı alınmadığı için belirtilen tutarlar kesinleşmiş ücretler olarak değerlendirilmiyor. 2027 yılında çalışanlara ödenecek net asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını tamamlaması ve kararın resmen duyurulmasının ardından belli olacak.

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        ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 28 ZAM GELİRSE KAÇ TL OLACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yıl sonu için öngördüğü yüzde 28'lik enflasyon oranı esas alınarak yapılan hesaplamaya göre net asgari ücret 35 bin 936 lira 64 kuruşa ulaşıyor. Mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk maaşa bu oranda artış uygulanması halinde çalışanların aylık kazancında 7 bin 861 lira 14 kuruşluk yükseliş gerçekleşiyor.

        Bununla birlikte Merkez Bankasının enflasyon tahmini, asgari ücret zammının aynı oranda yapılacağı anlamını taşımıyor. Yeni maaşın belirlenmesinde ekonomik koşullar ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun değerlendirmeleri etkili olacak. Dolayısıyla 2027 yılı için kararlaştırılacak zam oranı, yüzde 28'lik enflasyon beklentisinden daha yüksek veya düşük olabilecek.

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