Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Birmingham kentinde oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise Aston Villa - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarihi, Türkiye saatiyle başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...