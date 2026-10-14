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        Haberler Bilgi Spor Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Aston Villa - Fenerbahçe maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertli temsilcimiz, İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında önemli bir sınav verecek. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Aston Villa - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçı oynanacağı tarih ve kamp kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Birmingham kentinde oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise Aston Villa - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarihi, Türkiye saatiyle başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, İngiltere'nin Birmingham kentinde bulunan Villa Park Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

        3

        ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Aston Villa - Fenerbahçe maçının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor. Karşılaşmanın tabii dijital platformu üzerinden de takip edilebilmesi bekleniyor. Yayın akışında olası değişikliklere karşı maç günü TRT'nin resmî yayın programının kontrol edilmesi öneriliyor.

        4

        ASTON VILLA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

        Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Oğuz, Muriç

        5

        FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        2. MAÇ

        14 EKİM ÇARŞAMBA

        22:00 ASTON VILLA - FENERBAHÇE

        3. MAÇ

        20 EKİM SALI

        19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG

        6

        4. MAÇ

        4 KASIM ÇARŞAMBA

        20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

        5. MAÇ

        25 KASIM ÇARŞAMBA

        23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

        6. MAÇ

        9 ARALIK ÇARŞAMBA

        23.00 LASK - FENERBAHÇE

        7

        7. MAÇ

        20 OCAK ÇARŞAMBA

        20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

        8. MAÇ

        27 OCAK ÇARŞAMBA

        23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

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        #şampiyonlar ligi
        #fenerbahçe haberler
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