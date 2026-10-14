Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Aston Villa - Fenerbahçe maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertli temsilcimiz, İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında önemli bir sınav verecek. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Aston Villa - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçı oynanacağı tarih ve kamp kadrosu...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Birmingham kentinde oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise Aston Villa - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarihi, Türkiye saatiyle başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, İngiltere'nin Birmingham kentinde bulunan Villa Park Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Fenerbahçe maçının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor. Karşılaşmanın tabii dijital platformu üzerinden de takip edilebilmesi bekleniyor. Yayın akışında olası değişikliklere karşı maç günü TRT'nin resmî yayın programının kontrol edilmesi öneriliyor.
ASTON VILLA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Oğuz, Muriç
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
2. MAÇ
14 EKİM ÇARŞAMBA
22:00 ASTON VILLA - FENERBAHÇE
3. MAÇ
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG
4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL
5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE