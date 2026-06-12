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        Haberler Bilgi Gündem Aşure Günü ne zaman, hangi gün? 2026 Bu yıl Aşure Günü ve Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

        Aşure Günü ne zaman? 2026 Bu yıl Aşure Günü ve Muharrem ayı hangi gün başlayacak?

        İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü de yeniden gündeme geldi. Manevi değeri yüksek bu özel gün, birlik, paylaşma ve bereketi simgelemesiyle dikkat çekiyor. Muharrem ayı içinde idrak edilen Aşure Günü'nde hem ibadetler gerçekleştiriliyor hem de geleneksel aşure hazırlanarak bu anlamlı zaman yaşatılıyor. Peki, 2026 yılında Muharrem ayı başlangıcı ve Aşure Günü ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, hicri yılbaşı ve Aşure Günü yeniden gündeme geldi. Bereket, birlik ve paylaşmanın simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü’nde ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşureler hazırlanarak bu özel gün anlamına uygun şekilde idrak ediliyor. 2026 yılında Aşure Günü’nün hangi tarihe denk geldiği ise Diyanet’in dini günler takvimi üzerinden araştırılıyor. İşte Aşure Günü tarihi…

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        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

        Muharrem ayının en faziletli günü olan Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

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        MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

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        AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI FAZİLETLERİ

        Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.

        Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.

        Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.

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