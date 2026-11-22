ATA AÖF güz dönemi ara sınavları 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerinde düzenleniyor. Sınavların sona ermesiyle birlikte öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek için üniversitenin duyurularını takip edecek. Fakültenin bilgilendirmesine göre soru ve cevap anahtarları pazar günü son oturumun bitmesinin ardından aynı gün içerisinde yayımlanıyor. Sınav sonuçlarının ise sınav tarihinden sonraki bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sonuçlarını OBS üzerinden, soru ve cevapları ise ÖYS üzerinden kontrol edebilecek. Peki, 2026 ATA AÖF vize sonuçları için hangi tarih öne çıkıyor, cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? İşte ATA AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih...