ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap kitapçığı hangi gün açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2026-2027 güz dönemi vize sınavlarına katılan öğrenciler, vize sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için soru cevap kitapçıklarının yayımlanmasını bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih de gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Üniversitenin sınav takvimine göre öğrenciler, sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 2026 soru ve cevap kitapçığı hangi gün yayımlanacak? İşte öğrencilerin merak ettiği sonuç tarihi ve cevap anahtarıyla ilgili ayrıntılar.
ATA AÖF güz dönemi ara sınavları 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerinde düzenleniyor. Sınavların sona ermesiyle birlikte öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek için üniversitenin duyurularını takip edecek. Fakültenin bilgilendirmesine göre soru ve cevap anahtarları pazar günü son oturumun bitmesinin ardından aynı gün içerisinde yayımlanıyor. Sınav sonuçlarının ise sınav tarihinden sonraki bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sonuçlarını OBS üzerinden, soru ve cevapları ise ÖYS üzerinden kontrol edebilecek. Peki, 2026 ATA AÖF vize sonuçları için hangi tarih öne çıkıyor, cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? İşte ATA AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF 2026-2027 güz dönemi vize sınav sonuçlarının, sınavların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda sonuçların 28-29 Kasım 2026 tarihlerinde erişime açılması öngörülüyor. Üniversite tarafından kesin gün ve saat duyurusu yapılmadığı için öğrencilerin resmî açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
ATA AÖF SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI HANGİ GÜN YAYIMLANACAK?
ATA AÖF sınav soru ve cevap anahtarları, pazar günü gerçekleştirilen son oturumun tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yayımlanıyor.
2026 güz dönemi vize sınavlarının son oturumu 22 Kasım Pazar günü saat 15.00'te yapılacak. Buna göre soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 22 Kasım 2026 Pazar günü, son oturumun ardından erişime açılması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarını Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrenebilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, ders bazında sınav notlarını ve başarı durumlarını görüntüleyebilecek.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden takip edilebilecek.