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        Haberler Bilgi Gündem Az önce deprem mi oldu? 11 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Az önce deprem mi oldu? 11 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son sarsıntılar gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Bulundukları bölgede hissedilen hareketlilik sonrası birçok kişi, son depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve saatini öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını inceliyor. İşte 11 Haziran 2026 Perşembe günü kaydedilen son depremler ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar, vatandaşların deprem gündemini yakından takip etmesine neden oluyor. Özellikle gece saatlerinden itibaren hissedilen depremlerin ardından "Az önce deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede meydana geldi?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait son depremler listesi yakından takip ediliyor.

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        11 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        11 HAZİRAN SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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