Az önce deprem mi oldu? 11 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar, vatandaşların deprem gündemini yakından takip etmesine neden oluyor. Özellikle gece saatlerinden itibaren hissedilen depremlerin ardından "Az önce deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede meydana geldi?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait son depremler listesi yakından takip ediliyor.