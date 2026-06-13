Az önce deprem mi oldu? 13 Haziran Cumartesi AFAD - Kandilli son dakika depremler listesi
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen son sarsıntıların ardından vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle hissedilen depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine çevrildi. İşte 13 Haziran 2026 Cumartesi günü kaydedilen en son depremler ve anlık deprem listesi...
Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:19 Güncelleme:
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Yurt genelinde yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar son deprem bilgilerini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle takip edilen depremler, meydana geldikleri bölge ve büyüklükleriyle gündemde yer alıyor. 13 Haziran Cumartesi gününe ait son dakika deprem gelişmeleri ve güncel deprem listesi haberimizde...
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13 HAZİRAN EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
13 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.