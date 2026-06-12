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        Haberler Bilgi Magazin Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 ne zaman, nerede çekildi?

        Belalı Tanık 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 ne zaman çekildi?

        Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) filmi, 12 Haziran Cuma akşamı Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Aksiyon ve komediyi bir araya getiren yapım, yıldız oyuncu kadrosu ve tempolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Salma Hayek'in başrollerini paylaştığı film 2021 yılında vizyona girdi. Belalı Tanık 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, Hitman's Wife's Bodyguard nerede çekildi? İşte Belalı Tanık 2 konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard), aksiyon-komedi tutkunlarını Show TV ekranlarında buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Patrick Hughes'un oturduğu film, ilk yapımın sevilen karakterlerini yeniden bir araya getiriyor. Dünya çapında tanınan oyuncuların yer aldığı yapım, eğlenceli diyalogları ve yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

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        BELALI TANIK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Belalı Tanık 2'nin merkezinde, koruma görevlisi Michael Bryce'ın başından geçen yeni macera yer alıyor. Mesleğine ara veren Bryce, sakin bir tatil planlarken kendisini bir anda Sonia Kincaid'in çağrısıyla yeni bir görevin içinde bulur. Sonia'nın eşi ve ünlü tetikçi Darius Kincaid'i kurtarmak için harekete geçen ekip, kısa süre sonra Avrupa'yı hedef alan büyük bir terör planının ortasında kalır. Üçlü, hem kendi hayatlarını hem de milyonlarca insanı kurtarmak için zamana karşı mücadele verir.

        3

        BELALI TANIK 2 OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor:

        Ryan Reynolds – Michael Bryce

        Samuel L. Jackson – Darius Kincaid

        Salma Hayek – Sonia Kincaid

        Antonio Banderas – Aristotle Papadopoulos

        Morgan Freeman

        Frank Grillo

        Tom Hopper

        Richard E. Grant

        BELALI TANIK 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Belalı Tanık 2'nin çekimleri 2019 yılında başladı. Ana çekim süreci Mart 2019 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında Avrupa'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Film, pandemi nedeniyle ertelenen vizyon takviminin ardından 2021 yılında sinemalarda gösterime girdi.

        BELALI TANIK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri başta Hırvatistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde gerçekleştirildi. Özellikle Rovinj, Rijeka, Zagreb ve Trieste filmde dikkat çeken çekim noktaları arasında yer aldı. Ayrıca Bulgaristan, İngiltere ve Yunanistan'da da çeşitli sahneler çekildi. Avrupa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan mekanlar, filmin görsel atmosferine önemli katkı sağladı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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