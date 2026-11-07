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        Haberler Bilgi BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ! Benzin ne kadar, LPG ve motorin kaç TL oldu? 7 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

        BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ! Benzin ne kadar, LPG ve motorin kaç TL oldu? 7 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

        Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatları güncellendi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Peki, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, il il benzin fiyatlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        Akaryakıtta tablo değişti, benzine indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim pompaya yansıdı. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına 6,08 lira indirim yapıldı. Peki 7 Kasım LPG, Mazot (Motorin), benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul benzin fiyatı

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        BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

        6 Kasım 2026 Cuma günü benzine indirim geldi. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatına 6 lira 8 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası İstanbul'da benzinin litresi 74,52 liraya, Ankara'da 75,42 liraya, İzmir'de 75,62 liraya, doğu illerinde ise 77,02 liraya geriledi.

        7 KASIM 2026 MOTORİNE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

        Motorin fiyatları 100 TL'nin altına geriledi.

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        7 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 74.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 95.20 TL

        LPG litre fiyatı: 50.70 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

        Motorin litre fiyatı: 95.00 TL

        LPG litre fiyatı: 50,10 TL

        4

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 75.80 TL

        Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

        LPG litre fiyatı: 50.70 TL

        5

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 76.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 97.10 TL

        LPG litre fiyatı: 51.11 TL

        6

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 75.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 96.30 TL

        LPG litre fiyatı: 50.79 TL

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        #Benzin indirim
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