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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi

        Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi

        Benzin fiyatlarına indirim yolda... ABD ve İran arasındaki uzlaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılacak olması küresel çapta brent petrol fiyatlarında düşüşün önünü açtı. Yaşanan gelişmeler ise beraberinde benzin fiyatlarında indirimi gündeme getirdi. Son bilgilere göre benzin fiyatlarına indirim yolda. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        1

        ABD ile İran arasındaki ateşkes çabaları devam ederken akaryakıt piayasasında dalgalı seyir devam ediyor. Yaşanan dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleri birbirini takip ediyor. Son olarak LPG'ye bu gece yarısı 52 kuruş indirim göründü. Peki, LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları

        2

        ANKARA LPG BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Benzin : 63.23 TL

        Motorin: 65.64 TL

        LPG : 31.97 TL

        3

        İSTANBUL LPG BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası:

        Benzin: 62.29 TL

        Motorin: 64.57 TL

        LPG: 31.99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası:

        Benzin: 62.11 TL

        Motorin: 64.39 TL

        LPG: 31.39 TL

        4

        İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Benzin 63.50 TL

        Motorin 65.92 TL

        LPG 31.79 TL

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