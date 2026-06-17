BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM | Benzin ve motorine indirim mi geldi? İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirdi! Motorine peş peşe gelen indirimler dikkat çekerken, benzin fiyatlarında son durum sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş: 17 Haziran 2026 - 17:31 Güncelleme:
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt tabelalarını yeniden güncelledi. Motorinde peş peşe gelen indirimler dikkat çekerken, benzin fiyatlarındaki son durum sürücülerin yakın takibinde kalmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları merak konusu olurken, pompaya yansıyan son değişimler yakından izleniyor.
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İSTANBUL 17 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 63.12 TL
Motorin litre fiyatı: 64.86 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Motorin litre fiyatı: 64.71 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
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ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.09 TL
Motorin litre fiyatı: 65.97 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL