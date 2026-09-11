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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam geliyor! 11 Eylül Cuma motorin ve benzin ne kadar oldu?

        Benzine zam geliyor! 11 Eylül Cuma motorin ve benzin ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken benzin fiyatları için yeni zam beklentisi gündeme geldi. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyesini aşmasının ardından akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam gelmesi bekleniyor. Araç sahipleri zam öncesinde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, benzine zam mı geliyor, 12 Eylül Cumartesi benzin litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 11 Eylül 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 21:55 Güncelleme:
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        Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıtta zam beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 3,20 TL'lik zam bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda yeni fiyatlar 12 Eylül Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak. Peki, benzine 12 Eylül Cumartesi günü ne kadar zam gelecek, benzin litre fiyatı zam sonrası ne kadar olacak? İşte 11 Eylül Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

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        BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

        Brent petrolün 100 dolar seviyesini aşmasının ardından benzin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapılması bekleniyor.

        Beklenen zammın 12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor. Zam oranının gerçekleşmesi halinde benzin fiyatlarında litre başına önemli bir artış yaşanacak.

        3

        BENZİN ZAMMI NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

        Benzin fiyatına beklenen 3,20 TL'lik zammın 12 Eylül Cumartesi günü uygulanması bekleniyor. Zam gerçekleştiği takdirde yeni benzin fiyatları istasyonlardaki pompa fiyatlarına yansıyacak.

        Akaryakıt fiyatları il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebildiği için zam sonrasında güncel fiyatların istasyon bazında değişebileceği unutulmamalı.

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2026

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzin: 77.01 TL

        Motorin: 88.98 TL

        LPG: 34.99 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzin: 76.87 TL

        Motorin: 88.84 TL

        LPG: 34.39 TL

        6

        ANKARA

        Benzin: 77.98 TL

        Motorin: 90.11 TL

        LPG: 35.09 TL

        7

        İZMİR

        Benzin: 78.26 TL

        Motorin: 90.38 TL

        LPG: 34.99 TL

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        #benzine zam
        #Akaryakıt fiyatları
        #brent petrol
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