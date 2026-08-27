Bermuda Şeytan Üçgeni belgeseli için dalmışlardı! 36 yıllık ünlü bir enkazı buldular
Bir belgesel ekibi, Florida sularının dibinde aradıkları uçak yerine çok daha ünlü bir aracın kalıntısını buldu. NASA'nın aylar süren incelemesi, kumdan çıkan 6 metrelik parçanın 1986'da parçalanan Challenger uzay mekiğine ait olduğunu ortaya koydu.
Bir belgesel ekibi, 2022 yılının mart ayında Florida açıklarında suya indi ve kumun altına kısmen gömülü, yaklaşık 6 metre uzunluğunda büyük bir metal parçaya rastladı. Oysa aradıkları bu değildi. Amaçları, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, yıllar önce kaybolmuş bir kurtarma uçağının izini sürmekti. History Channel için hazırlanan Bermuda Şeytan Üçgeni belgesel dizisi kapsamında yapılan dalışta, sualtı arkeoloğu Mike Barnette liderliğindeki ekip beklenmedik bir keşfe imza attı.
İPUCU KAROLARDA GİZLİYDİ
Parçanın yüzeyi baştan aşağı, her biri yaklaşık 20 santimetrelik kare karolarla kaplıydı. Bunlar sıradan bir kaplama değil, bir uzay aracının atmosfere yeniden girerken karşılaştığı aşırı sıcağa karşı gövdesini koruyan ısı kalkanı karolarıydı. Böyle bir kaplama ancak uzaya gidip gelen bir araçta bulunurdu.
İlk dalış kesin bir sonuç vermedi. Ekip, daha net görüntü almak için mayıs ayında bölgeye ikinci kez indi.
BİR ASTRONOTUN ŞÜPHESİYLE BAŞLADI
Görüntüleri ilk değerlendiren isimlerden biri, emekli NASA astronotu Bruce Melnick oldu. Melnick, enkazın 1986'da kaybedilen Challenger mekiğine ait olabileceğinden şüphelendi. Kesin yanıt ise kurumun kendisinden gelecekti.
NASA'da Apollo, Challenger ve Columbia kazalarının derslerini yürüten Mike Ciannilli, ağustos ayında görüntüleri inceleyerek bağlantıyı doğruladı. Fırlatmaların yapıldığı Florida kıyısına olan yakınlık aynı yöne işaret ediyordu. Karoların dizilişi ve parçanın görece yeni yapımı da bunu destekledi. NASA, 10 Kasım 2022'de doğrulamayı duyurdu ve parçayı 25 yılı aşkın sürede bulunan en büyük Challenger enkazı olarak tanımladı.
PEKİ ENKAZ GERÇEKTEN BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ'NDE Mİ BULUNDU?
Dalışlar Bermuda Şeytan Üçgeni belgeseli için yapılıyordu ancak NASA burada önemli bir noktanın altını çizdi. Bulunan enkaz, halk arasında Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgenin dışında, kuzeybatısında kalıyordu. Yani parçanın o esrarengiz üçgenle bir ilgisi yoktu.
KALKIŞTAN 73 SANİYE SONRA PARÇALANMIŞTI
Challenger, 28 Ocak 1986 sabahı Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39B rampasından havalandı. Fırlatmadan önceki gece süren soğuk hava dalgası araçta buzlanmaya yol açmıştı. Yerel saatle 11.38'deki kalkıştan yalnızca 73 saniye sonra mekik havada parçalandı.
Bu uçuş, Uzay Mekiği programının 25. göreviydi. Challenger için ise onuncu kez demekti. Araçtaki yedi kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Aralarında, uzaya gidecek ilk öğretmen olması beklenen Christa McAuliffe de vardı.