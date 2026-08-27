Bermuda Şeytan Üçgeni belgeseli için dalmışlardı! 36 yıllık ünlü bir enkazı buldular

İPUCU KAROLARDA GİZLİYDİ

Parçanın yüzeyi baştan aşağı, her biri yaklaşık 20 santimetrelik kare karolarla kaplıydı. Bunlar sıradan bir kaplama değil, bir uzay aracının atmosfere yeniden girerken karşılaştığı aşırı sıcağa karşı gövdesini koruyan ısı kalkanı karolarıydı. Böyle bir kaplama ancak uzaya gidip gelen bir araçta bulunurdu.

İlk dalış kesin bir sonuç vermedi. Ekip, daha net görüntü almak için mayıs ayında bölgeye ikinci kez indi.