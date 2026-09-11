Beşiktaş - Erzurumspor maçı canlı izle bilgisi: Beşiktaş - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından taraftarı önünde de 3 puan için sahaya çıkıyor. Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında alan Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puanla veya puanlarla dönmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde Beşiktaş - Erzurumspor mücadelesi maç saati ve canlı izle bilgisini gündemine aldı. Peki, Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Erzurumspor maçı canlı izleme bilgileri ve muhtemel 11'ler...
Beşiktaş - Erzurumspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar üst üste ikinci lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Erzurumspor FK ise 4 maç sonunda 4 puanla haftaya başladı. Peki, Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Erzurumspor FK mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Erzurumspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını beIN Sports 1 üzerinden ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor bilgileri de karşılaşma boyunca takip edilebilecek.
5. KEZ KARŞI KARŞIYA
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.
Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Poku, Trossard, Hyeon Gyu.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Mustafa, Sefa, Baiye, Rodriguez, Eren.