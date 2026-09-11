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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Erzurumspor maçı canlı izle bilgisi: Beşiktaş - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş - Erzurumspor maçı canlı izle bilgisi: Beşiktaş - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından taraftarı önünde de 3 puan için sahaya çıkıyor. Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında alan Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puanla veya puanlarla dönmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde Beşiktaş - Erzurumspor mücadelesi maç saati ve canlı izle bilgisini gündemine aldı. Peki, Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Erzurumspor maçı canlı izleme bilgileri ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Beşiktaş - Erzurumspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar üst üste ikinci lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Erzurumspor FK ise 4 maç sonunda 4 puanla haftaya başladı. Peki, Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Erzurumspor FK mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

        Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Erzurumspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını beIN Sports 1 üzerinden ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor bilgileri de karşılaşma boyunca takip edilebilecek.

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        5. KEZ KARŞI KARŞIYA

        Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

        İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

        Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Poku, Trossard, Hyeon Gyu.

        Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Mustafa, Sefa, Baiye, Rodriguez, Eren.

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