Beşiktaş - Erzurumspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar üst üste ikinci lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Erzurumspor FK ise 4 maç sonunda 4 puanla haftaya başladı. Peki, Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...