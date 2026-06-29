Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı || BETAE kaç lot verdi, kişi başı kaç lot düştü ve borsada ne zaman işlem görecek?
Borsa İstanbul'da halka arz süreci tamamlanan BETAE için yatırımcıların en çok merak ettiği konu, "kaç lot verdi, kişi başına kaç lot düştü?" sorusu oldu. Gelen yoğun talep sonrası dağıtım oranları yeniden gündeme gelirken, küçük ve büyük yatırımcıya düşen payın eşitlik durumu da dikkat çekiyor. Kesin lot dağılımı ve yatırımcı başına düşen miktar, nihai sonuçların açıklanmasıyla netlik kazanıyor.
BETAE hisselerinin borsada ne zaman işlem göreceği de yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Halka arz takviminin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem günü netleşirken, hisseye olan ilginin ilk işlem gününde fiyat hareketliliğini artırması bekleniyor. Yatırımcılar şimdi gözünü hem işlem başlangıç tarihine hem de ilk gün performansına çevirmiş durumda. Peki, Beta Enerji halka arzında kaç lot verildi ve BETAE ne zaman işlem görmeye başlayacak?
BETA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin halka arz süreci tamamlanırken, payların yatırımcılara dağıtımına ilişkin detaylar da kamuoyuna açıklandı. Verilere göre halka arza toplam 1 milyon 124 bin 953 yatırımcı katılım gösterdi. Dağıtım sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılar, yüksek başvurulu yatırımcı grubu, kurumsal yatırımcılar ve şirket çalışanları ayrı kategoriler halinde değerlendirildi. Yoğun talep dikkat çekerken, oluşan dağılımın yatırımcı bazında nasıl şekillendiği ise piyasada merakla takip ediliyor.
BETAE HİSSELERİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Beta Enerji hisselerinin Borsa İstanbul’da ne zaman işlem görmeye başlayacağına ilişkin tarih henüz netlik kazanmadı. İlk işlem gününün, şirket ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak resmi bilgilendirme sonrasında kesinleşmesi bekleniyor. Yatırımcıların ise süreçle ilgili gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuruları ve şirketin resmi açıklamaları üzerinden yakından takip etmesi gerektiği ifade ediliyor.
BETA ENERJİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILDI?
Halka arz sürecinde yatırımcılara toplam 60 milyon 750 bin adet nominal payın dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan tahsisat sonucunda bireysel yatırımcıların hesaplarına ortalama 28 lot civarında hisse geçtiği görüldü. Bu dağıtımın parasal karşılığının ise yaklaşık 1.120 TL seviyesinde oluştuğu belirtiliyor. Yatırımcılar açısından oluşan bu tablo, talep yoğunluğu ve dağıtım oranlarıyla birlikte dikkatle değerlendiriliyor.