Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ertelendi mi, ne zaman talep toplayacak? Beta Enerji kaç lot verir?
Beta Enerji ve Teknoloji'nin merakla beklenen halka arz sürecinde son dakika gelişmesi yaşandı. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, izahnamede yer alan bazı bilgilerin güncellenmesi nedeniyle talep toplama tarihlerinin değiştirildiği duyuruldu. İlk etapta 17-18-19 Haziran olarak açıklanan takvim revize edilirken yatırımcılar yeni tarihleri araştırmaya başladı. Halka arzda 52 milyon 500 bin adet pay satışa sunulacak. Yaklaşık 2,43 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzın katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda yatırımcılara düşebilecek tahmini lot sayıları da gündemdeki yerini koruyor. Peki Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ertelendi mi, ne zaman talep toplayacak? Beta Enerji kaç lot verir? İşte Beta Enerji ve Teknoloji halka arz tarihleri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecine başlayan Beta Enerji ve Teknoloji, talep toplama takviminde değişikliğe gitti. KAP'a yapılan açıklamada, yurt dışı satışlar kapsamında yer alan bir distribütörlük sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle izahname bilgilerinin güncellendiği ve talep toplama tarihlerinin revize edildiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar halka arzın ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Enerji ve transformatör sektöründe faaliyet gösteren şirket, Borsa İstanbul'da 'BETAE' koduyla işlem görecek. Peki, Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ertelendi mi, ne zaman talep toplayacak? Beta Enerji kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Beta Enerji ve Teknoloji talep toplama tarihleri, olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...
BETA ENERJİ HALKA ARZI ERTELENDİ Mİ?
Evet. Beta Enerji'nin halka arz sürecinde teknik bir güncelleme nedeniyle talep toplama takvimi değiştirildi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yurt dışı satışların gerçekleştirildiği BETA Elektrotechnik GmbH ile olan distribütörlük sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle izahname ve satış duyurusunda güncelleme yapıldığı belirtildi.
Bu nedenle daha önce açıklanan takvim revize edilirken halka arz süreci tamamen iptal edilmedi, yalnızca talep toplama tarihleri güncellendi.
BETA ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?
Beta Enerji ve Teknoloji halka arzı 23 - 25 Haziran tarihlerinde talep toplayacak.
BETA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Şirket payları halka arzda 40 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Beta Enerji'nin Borsa İstanbul'da işlem görecek hisse fiyatı da halka arz sürecinde bu rakam üzerinden belirlendi.
BETA ENERJİ KAÇ LOT VERİR?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL).
250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL).
350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL).
500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL).
700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).
BETA ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.