BETA ENERJİ HALKA ARZI ERTELENDİ Mİ?

Evet. Beta Enerji'nin halka arz sürecinde teknik bir güncelleme nedeniyle talep toplama takvimi değiştirildi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yurt dışı satışların gerçekleştirildiği BETA Elektrotechnik GmbH ile olan distribütörlük sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle izahname ve satış duyurusunda güncelleme yapıldığı belirtildi.

Bu nedenle daha önce açıklanan takvim revize edilirken halka arz süreci tamamen iptal edilmedi, yalnızca talep toplama tarihleri güncellendi.