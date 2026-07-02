BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2026 | MEB BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir merakla beklenirken, süreçte yaşanan gelişmeler heyecanı her geçen gün daha da artırıyor. Değerlendirme aşamasının tamamlanmasına sayılı günler kala, sonuçların ne zaman erişime açılacağına dair beklentiler yükselmiş durumda. Adayların gelecek eğitim hayatını doğrudan etkileyecek bu kritik duyuru öncesinde, resmi açıklamaların yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar netleşmeye başlarken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son duyuruya çevrildi. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.