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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 23-24-26 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta BİM marketlerde neler var? BİM'e Oyun Bilgisayarı, 3D Tarayıcı, Klima, Katlanabilir Masa ve Tabure Seti geliyor!

        BİM 23-24-26 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta BİM marketlerde neler var? BİM'e Oyun Bilgisayarı, 3D Tarayıcı, Klima geliyor!

        BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürün kataloğu yayınlandı. 23, 24 ve 26 Haziran 2026 tarihlerinde mağaza raflarında teknolojik ürünlerden piknik malzemelerine, küçük ev aletlerinden oyuncu ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yerini alacak. Mutfak gereçleri ve günlük ihtiyaçlara yönelik ürünlerin de bulunduğu bu kampanyada birçok ürün uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Peki bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor? İşte 23-24-26 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler listesi ve detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        BİM, Haziran ayının son haftasına özel aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri satışa sunulacak kampanya kapsamında teknoloji ürünlerinden mutfak ekipmanlarına, temizlik malzemelerinden kamp ve outdoor ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride indirimli ürünler tüketicilerle buluşacak. Öne çıkan ürünler arasında Tam Otomatik Espresso Makinesi, LG Klima ve Şarjlı Süpürge gibi elektronik ürünler bulunurken; mutfak tarafında Karnıyarık Tencere ve Aşure Tenceresi gibi pratik ürünler dikkat çekiyor. Yaz sezonuna yönelik Katlanır Çocuk Küveti, Buzluk Termos ve Katlanır Piknik Sepeti gibi ürünler de katalogda yer alıyor. Ayrıca Bluetooth Hoparlör ve Elektrikli Çocuk Scooter gibi hem eğlence hem de kullanım odaklı ürünler de raflarda olacak. İşte 23-24-26 Haziran 2026 BİM'e gelecek aktüel ürünler listesi haberimizde...

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        BİM 23 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Queen Bambu Tuvalet Kağıdı (3 Katlı - 40 Rulo): 279,00 TL

        Queen Bambu Kağıt Havlu (3 Katlı - 16 Rulo): 189,00 TL

        Asperox Sparx Sıvı Bulaşık Deterjanı (Limon / Elma - 650 ml): 69,00 TL

        Temizlik Ürünleri

        Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan (9 kg): 345,00 TL

        Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı (Bahar Çiçekleri / Yaz Yağmuru - 5 L): 135,00 TL

        Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renkliler / Siyahlar - 4 L): 229,00 TL

        Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu (Beyaz Sabun / Kiraz Çiçeği - 100'lü): 79,00 TL

        Hypo Jel Lavabo Açıcı (560 ml): 57,50 TL

        Güldal Kıvamlı Klasik Çamaşır Suyu (4 L): 119,00 TL

        Alley Çok Amaçlı Temizleyici (5 L): 99,00 TL

        Fakir Halı Şampuanı (Elde / Makinede Yıkama): 75,00 TL

        Ev Kokuları ve Oda Parfümleri

        Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit (Temizliğin Esintisi): 215,00 TL

        Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek (Temizliğin Esintisi / Bahar Çiçekleri): 145,00 TL

        Airwick Decosphere Oda Kokusu (Greyfurt ve Portakal Çiçeği): 235,00 TL

        Airwick Stick Up (Lavanta): 109,00 TL

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        Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker (360,5 g): 129,00 TL

        Daphne Kuvertür Çikolata (Bitter / Sütlü - 200 g): 99,00 TL

        New Yorkers Yumuşak Kurabiye Çeşitleri (175 g): 89,00 TL

        Mimosa Karamelli Bisküvi (128 g): 39,00 TL

        Çizmeci Wafer Master Gofret Çeşitleri (20 g): 5,00 TL

        Raffaello Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Top Gofret (40 g): 41,50 TL

        Ferrero Rocher Çikolata Kaplı Fındıklı Top Gofret (37,5 g): 54,00 TL

        Züber Protein Bar (Glutensiz - 40 g): 45,00 TL

        Fropie Probiyotik Bar (Glutensiz - 35 g): 39,00 TL

        Kinder Süt Dilimi (4x28 g): 66,00 TL

        Sweeto Çilek ve Vanilya Aromalı Marshmallow (40x10 g): 149,00 TL

        Nut Master Şeker İlavesiz Yer Fıstığı Ezmesi (%95 Yer Fıstığı - 340 g): 69,00 TL

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        Bonfilet Dana Kıyma (1000 g): 645,00 TL

        Yörsan %0,5 Yağlı Süt (1 L): 37,50 TL

        Ramiz Dana İnegöl Köfte (500 g): 359,00 TL

        Banvit Çıtır Tavuk Burger (720 g): 249,00 TL

        Pınar Hindi Uzun Sosis (430 g): 89,00 TL

        Pınar Hindi Salam (1000 g): 149,00 TL

        Banvit Piliç Salam (60 g): 14,50 TL

        Namet Macar Salam (2x50 g): 59,00 TL

        İçim %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 179,00 TL

        Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 129,00 TL

        Yörsan Süzme Yoğurt (900 g): 129,00 TL

        Yörsan Ayran (2 L): 79,00 TL

        İçim Çilekli Süt (6x180 ml): 79,50 TL

        İçim Çikolatalı Süt (6x180 ml): 79,50 TL

        İçim %1,5 Yağlı Süt (6x200 ml): 79,50 TL

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        BİM 24 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        Monster Abra A7 V16.2.11 Oyun Bilgisayarı: 63.900 TL

        Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 Oyun Bilgisayarı (Kasa): 50.990 TL

        Monster Abra A5 V21.5.7 Oyun Bilgisayarı: 40.900 TL

        Oyuncu Mobilyaları (xDrive)

        xDrive Rüzgar Oyuncu Masası: 6.450 TL

        xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu: 8.490 TL

        xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu: 8.990 TL

        Creality CR-Scan Ferret Pro 3D Tarayıcı: 20.990 TL

        Creality Falcon A1 Lazer Gravür Cihazı: 29.990 TL

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        BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

        LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL

        Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL

        Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

        Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL

        Onvo Yeni Mekanik Tost Makinesi 2.590 TL

        Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

        Dijital Mutfak Tartısı 290 TL

        Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

        Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

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        JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL

        Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter 9.490 TL

        Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 7.990 TL

        Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

        Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu 8.290 TL

        Polosmart Karaoke Mikrofon 990 TL

        Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.250 TL

        Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 1.190 TL

        Prolone TWS Bluetooth Kulaklık 549 TL

        Havit Gaming Mouse 790 TL

        Havit Gaming Kulaklık 1.490 TL

        Havit Gaming Klavye 890 TL

        Sinek Kovarlı Tavan Vantilatörü 690 TL

        Ampul 15W 49,50 TL

        Filament Ampul 4W 79 TL

        Sivrisinek Kovar Led Ampul 9W 79 TL

        Sinek Kovucu Bileklik Saat 290 TL

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        Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL

        Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

        Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

        Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

        Monty Kamp Sandalyesi 349 TL

        Mounty Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL

        North Pacific Plaj Şemsiye 949 TL

        Çelik Termos 829 TL

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        North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

        North Pacific Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL

        North Pacific Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

        Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 399 TL

        Valiz Organizer Set 6'lı 129 TL

        North Pacific Kadın Spor Çanta 549 TL

        Kadın Hasır Kol Çantası 299 TL

        Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL

        Piknik Hasırı 150x210 cm 359 TL

        Sandalye Minderi 89 TL

        Kadın Merserize Çanta 149 TL

        Kep 89 TL

        Kadın - Erkek Bermuda Şapka 89 TL

        Dizüstü Biker Tayt 99 TL

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        25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL

        Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL

        Katlanır Piknik Sepeti 479 TL

        Musluklu Piknik Termos 399 TL

        Buzluk Termos 11 Litre 659 TL

        Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL

        Buz Aküsü 25 TL

        Cricket Çakmak 2'li 59 TL

        Kav Kibrit 10'lu 55 TL

        Masa Örtüsü 10'lu 39 TL

        Emaye Közmatik / Tepsi 109 TL

        Pipetli Bardak 35 TL

        Kapaklı Hamur Leğeni 129 TL

        Mutfak Gereçleri 75 TL

        Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 99 TL

        Melamin Ekmeklik 89 TL

        Melamin Kase 75 TL

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        Berlin Aşure Tenceresi 849 TL

        Chef's Karnıyarık Tencere 479 TL

        Chef's Derin Tencere 599 TL

        3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 139 TL

        Pirge Soyacak 159 TL

        Çelik Sütlük 199 TL

        Oval Çelik Sunum Tepsisi 65 TL

        Espresso Fincan Takımı 6'lı 199 TL

        Lav Gravürlü Cam Kase 330 cc 30 TL

        Lav Gravürlü Cam Kase 2150 cc 149 TL

        Glass in love Cam Kupa Seti 6'lı 179 TL

        Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 169 TL

        Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi 219 TL

        Paşabahçe Leia Su Bardağı 3'lü 119 TL

        Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL

        Paşabahçe Saklama Kabı Seti 3'lü 299 TL

        Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı 75 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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