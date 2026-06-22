BİM, Haziran ayının son haftasına özel aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri satışa sunulacak kampanya kapsamında teknoloji ürünlerinden mutfak ekipmanlarına, temizlik malzemelerinden kamp ve outdoor ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride indirimli ürünler tüketicilerle buluşacak. Öne çıkan ürünler arasında Tam Otomatik Espresso Makinesi, LG Klima ve Şarjlı Süpürge gibi elektronik ürünler bulunurken; mutfak tarafında Karnıyarık Tencere ve Aşure Tenceresi gibi pratik ürünler dikkat çekiyor. Yaz sezonuna yönelik Katlanır Çocuk Küveti, Buzluk Termos ve Katlanır Piknik Sepeti gibi ürünler de katalogda yer alıyor. Ayrıca Bluetooth Hoparlör ve Elektrikli Çocuk Scooter gibi hem eğlence hem de kullanım odaklı ürünler de raflarda olacak. İşte 23-24-26 Haziran 2026 BİM'e gelecek aktüel ürünler listesi haberimizde...