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        Haberler Bilgi BİRİNCİ GELİN BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi gelin çeyrek altını aldı? 29 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        BİRİNCİ GELİN BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi gelin çeyrek altını aldı? 29 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        Gelinim Mutfakta'nın 29 Eylül 2026 Salı günü ekrana gelen bölümünde gelinler, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesinden yüksek puan almak için mücadele etti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, mutfakta hünerlerini ortaya koyarken hazırlanan tabaklar tek tek tadıldı ve ardından puanlama aşamasına geçildi. Kayınvalidelerin verdiği oyların açıklanmasıyla birlikte günün puan tablosu ve birincisi de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim kaç puan aldı, günün en yüksek puanını hangi gelin elde etti? İşte 29 Eylül Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. 29 Eylül Salı günü yayınlanan bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayıp kayınvalidelerin beğenisini kazanmak için mutfakta ter döktü. Hazırlanan yemeklerin tadına bakılmasının ardından kayınvalideler gelinlerin tabaklarını puanladı. Günün değerlendirmesinin tamamlanmasıyla birlikte gelinlerin aldığı puanlar ve günün zirvesinde yer alan isim netleşti. Peki, 29 Eylül’de Gelinim Mutfakta’da hangi gelin kaç puan aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte güncel puan durumu ve günün kazananı...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Beyza oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL 2026 PUAN DURUMU

        Beyza: 16 puan

        Tuğba: 15 puan

        Yeşim: 12 puan

        Cemile: 11 puan

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