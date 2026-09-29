BİRİNCİ GELİN BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi gelin çeyrek altını aldı? 29 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. 29 Eylül Salı günü yayınlanan bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayıp kayınvalidelerin beğenisini kazanmak için mutfakta ter döktü. Hazırlanan yemeklerin tadına bakılmasının ardından kayınvalideler gelinlerin tabaklarını puanladı. Günün değerlendirmesinin tamamlanmasıyla birlikte gelinlerin aldığı puanlar ve günün zirvesinde yer alan isim netleşti. Peki, 29 Eylül’de Gelinim Mutfakta’da hangi gelin kaç puan aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte güncel puan durumu ve günün kazananı...