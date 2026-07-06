2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç çeyrek final bileti için kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Brezilya - Norveç mücadelesi, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Mücadelenin ardından Brezilya - Norveç maç sonucu ve özeti yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Brezilya - Norveç maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Brezilya - Norveç kim tur atladı? İşte Brezilya Norveç maçı golleri...