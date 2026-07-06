Brezilya - Norveç maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, kim tur atladı?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Brezilya ile Norveç arasında oynanan kritik mücadeleyle devam etti. Brezilya'nın yıldızlarla dolu kadrosu ile Erling Haaland önderliğindeki Norveç'in mücadelesi turnuvanın en dikkat çeken eşleşmeleri arasında gösteriliyor. Kritik mücadele sonrasında Brezilya - Norveç maçının skoru ve maç özeti gündemi meşgul etmeye başladı. Peki Brezilya - Norveç maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, kim tur atladı, çeyrek finale kim yükseldi? İşte 2026 Dünya Kupası Brezilya - Norveç maçı golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...
Giriş: 2026-07-06 07:51:13 Güncelleme:
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç çeyrek final bileti için kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Brezilya - Norveç mücadelesi, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Mücadelenin ardından Brezilya - Norveç maç sonucu ve özeti yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Brezilya - Norveç maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Brezilya - Norveç kim tur atladı? İşte Brezilya Norveç maçı golleri...
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BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Norveç, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI KİM TUR ATLADI
Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.