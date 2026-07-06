Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Brezilya - Norveç maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, kim tur atladı?

        Brezilya - Norveç maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, kim tur atladı?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Brezilya ile Norveç arasında oynanan kritik mücadeleyle devam etti. Brezilya'nın yıldızlarla dolu kadrosu ile Erling Haaland önderliğindeki Norveç'in mücadelesi turnuvanın en dikkat çeken eşleşmeleri arasında gösteriliyor. Kritik mücadele sonrasında Brezilya - Norveç maçının skoru ve maç özeti gündemi meşgul etmeye başladı. Peki Brezilya - Norveç maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, kim tur atladı, çeyrek finale kim yükseldi? İşte 2026 Dünya Kupası Brezilya - Norveç maçı golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 07:51:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç çeyrek final bileti için kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Brezilya - Norveç mücadelesi, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Mücadelenin ardından Brezilya - Norveç maç sonucu ve özeti yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Brezilya - Norveç maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Brezilya - Norveç kim tur atladı? İşte Brezilya Norveç maçı golleri...

        2

        BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Norveç, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        3

        BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI KİM TUR ATLADI

        Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        4

        BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        Norveç'in golleri Erling Haaland, 80 ve 89. dakikalarda

        Brezilya'nın ise tek sayısı 90+9. dakikada penaltıdan Neymar ile geldi.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu korumaya çalışan çocuklarını darp ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Ev sahibi Meksika'yı eleyen İngiltere çeyrek finalde!
        Ev sahibi Meksika'yı eleyen İngiltere çeyrek finalde!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi