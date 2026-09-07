Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 7 Eylül 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 7 Eylül 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyicilerin gündeminde bulunuyor. Haftanın ilk gününde kanallar, yeni sezon dizileri, sevilen programlar ve yarışmalarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT 1'de yeni dizi Evlilik Güzeldir, ATV'de ise Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, bu akşam hangi dizilerin, filmlerin ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü TV'de hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi ile günün programları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 13:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Haftanın ilk akşamında kanallar, yeni sezon dizileri, sevilen programlar ve yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir ve ATV’nin yeni bölümüyle ekrana gelecek Altı Üstü İstanbul yapımları, günün öne çıkan yayınları arasında yer alıyor. Peki, 7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı hangi kanalda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 7 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Güzel Günler

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo

        09.00 Yaprak Dökümü

        11.30 Daha 17

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kendi Düşen Ağlamaz

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        12.30 Porto Riko-Türkiye

        14.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Evlilik Güzeldir (Yeni Dizi)

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mercan Köşk

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Tuzlu Kahve

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana değer

        13.30 Güzel Köylü

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Kirli Sepeti

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Mukadderat

        22.15 Sekizinci Aile

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 MasterChef Türkiye

        13.00 Doktor Aksoy

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TV Yayın akışı
        #Bu akşam hangi diziler var
        #7 Eylül 2026
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Yeni rolünü anlattı
        Yeni rolünü anlattı
        Mimar Italiano
        Mimar Italiano
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş