BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 7 Eylül 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı
7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyicilerin gündeminde bulunuyor. Haftanın ilk gününde kanallar, yeni sezon dizileri, sevilen programlar ve yarışmalarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT 1'de yeni dizi Evlilik Güzeldir, ATV'de ise Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, bu akşam hangi dizilerin, filmlerin ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü TV'de hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi ile günün programları...
Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Haftanın ilk akşamında kanallar, yeni sezon dizileri, sevilen programlar ve yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir ve ATV’nin yeni bölümüyle ekrana gelecek Altı Üstü İstanbul yapımları, günün öne çıkan yayınları arasında yer alıyor. Peki, 7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı hangi kanalda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı listesi...
KANALLARIN 7 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kendi Düşen Ağlamaz
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
12.30 Porto Riko-Türkiye
14.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir (Yeni Dizi)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mercan Köşk
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Tuzlu Kahve
09.30 Songül ve Uğur ile Sana değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Mukadderat
22.15 Sekizinci Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 MasterChef Türkiye
13.00 Doktor Aksoy
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)