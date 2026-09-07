BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 7 Eylül 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Haftanın ilk akşamında kanallar, yeni sezon dizileri, sevilen programlar ve yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir ve ATV’nin yeni bölümüyle ekrana gelecek Altı Üstü İstanbul yapımları, günün öne çıkan yayınları arasında yer alıyor. Peki, 7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı hangi kanalda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı listesi...