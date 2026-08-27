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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER YAYINLANACAK? 27 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı listesi

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER YAYINLANACAK? 27 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı listesi

        Televizyon ekranlarında günün programları, 27 Ağustos 2026 Perşembe yayın akışı listesiyle belli oldu. Günün öne çıkan yayınları arasında Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümü ve TV8'de ekrana gelecek MasterChef Türkiye yeni bölümü yer alırken, ATV ekranlarında ise futbolseverleri yakından ilgilendiren Ferencvaros - Trabzonspor karşılaşması yayınlanacak. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in gün boyunca yayınlayacağı programlar merak ediliyor. İşte 27 Ağustos Perşembe gününe ait kanal kanal TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        1

        27 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar belli oldu. Günün yayın akışını takip etmek isteyen izleyiciler, kanallarda hangi dizi, yarışma, program ve spor karşılaşmalarının yayınlanacağını araştırıyor. Akşam kuşağında dikkat çeken içerikler arasında Show TV'de Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ve TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, ATV’de ise Ferencvaros - Trabzonspor mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’de saat saat hangi yayınlar ekrana gelecek? İşte 27 Ağustos Perşembe gününün güncel TV yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 27 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18:25 - Show Ana Haber

        20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00:15 - Transit

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Kılıbık

        21:45 - Kılıbık

        23:30 - Daha 17

        02:30 - Gelinim Mutfakta

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - Kırgın Çiçekleri

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - Altı Üstü İstanbul

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Altı Üstü İstanbul

        20:45 - Maça Doğru

        21:30 - Ferençvaroş - Trabzonspor

        23:30 - Altı Üstü İstanbul

        02:40 - Aldatmak

        5

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:13 - İstiklal Marşı

        05:15 - Hayallerinin Peşinde

        06:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:00 - Kalk Gidelim

        10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 - Seksenler

        14:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Creed 2: Efsane Yükseliyor | Yabancı Sinema

        22:30 - Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema

        00:35 - Creed 2: Efsane Yükseliyor | Yabancı Sinema

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Erkenci Kuş

        08:00 - İki Aile

        09:30 - Yüksek Sosyete

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:15 - Güzel Köylü

        15:45 - Sevdiğim Sensin

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Hababam Sınıfı Güle Güle

        22:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 - Sevdiğim Sensin

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 - Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Şevkat Yerimdar

        15:00 - Ben Leman

        16:30 - Karagül

        19:00 - NOW Ana Haber

        20:00 - İnek Şaban

        22:00 - Çifte Milyon

        00:15 - İnek Şaban

        02:00 - Her Yerde Sen

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 - Tuzak

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

        11:00 - Gazete Magazin

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        15:30 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - MasterChef Türkiye

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