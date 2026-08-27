BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER YAYINLANACAK? 27 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı listesi

27 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar belli oldu. Günün yayın akışını takip etmek isteyen izleyiciler, kanallarda hangi dizi, yarışma, program ve spor karşılaşmalarının yayınlanacağını araştırıyor. Akşam kuşağında dikkat çeken içerikler arasında Show TV'de Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ve TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, ATV’de ise Ferencvaros - Trabzonspor mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’de saat saat hangi yayınlar ekrana gelecek? İşte 27 Ağustos Perşembe gününün güncel TV yayın akışı...