BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER YAYINLANACAK? 27 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı listesi
Televizyon ekranlarında günün programları, 27 Ağustos 2026 Perşembe yayın akışı listesiyle belli oldu. Günün öne çıkan yayınları arasında Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümü ve TV8'de ekrana gelecek MasterChef Türkiye yeni bölümü yer alırken, ATV ekranlarında ise futbolseverleri yakından ilgilendiren Ferencvaros - Trabzonspor karşılaşması yayınlanacak. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in gün boyunca yayınlayacağı programlar merak ediliyor. İşte 27 Ağustos Perşembe gününe ait kanal kanal TV yayın akışı listesi...
27 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar belli oldu. Günün yayın akışını takip etmek isteyen izleyiciler, kanallarda hangi dizi, yarışma, program ve spor karşılaşmalarının yayınlanacağını araştırıyor. Akşam kuşağında dikkat çeken içerikler arasında Show TV'de Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ve TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, ATV’de ise Ferencvaros - Trabzonspor mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’de saat saat hangi yayınlar ekrana gelecek? İşte 27 Ağustos Perşembe gününün güncel TV yayın akışı...
KANALLARIN 27 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 - Transit
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Kılıbık
21:45 - Kılıbık
23:30 - Daha 17
02:30 - Gelinim Mutfakta
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kırgın Çiçekleri
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul
20:45 - Maça Doğru
21:30 - Ferençvaroş - Trabzonspor
23:30 - Altı Üstü İstanbul
02:40 - Aldatmak
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 - İstiklal Marşı
05:15 - Hayallerinin Peşinde
06:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:00 - Kalk Gidelim
10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 - Seksenler
14:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Creed 2: Efsane Yükseliyor | Yabancı Sinema
22:30 - Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema
00:35 - Creed 2: Efsane Yükseliyor | Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Erkenci Kuş
08:00 - İki Aile
09:30 - Yüksek Sosyete
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 - Güzel Köylü
15:45 - Sevdiğim Sensin
19:00 - Star Haber
20:00 - Hababam Sınıfı Güle Güle
22:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 - Sevdiğim Sensin
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Şevkat Yerimdar
15:00 - Ben Leman
16:30 - Karagül
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - İnek Şaban
22:00 - Çifte Milyon
00:15 - İnek Şaban
02:00 - Her Yerde Sen
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
11:00 - Gazete Magazin
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
15:30 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - MasterChef Türkiye