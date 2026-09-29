BU HAFTA SATIŞTA! BİM 2-4 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Evcil Hayvan Arabası, Çeyiz Seti, Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı, Retro Oyun Konsolu geliyor...

BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürün kampanyaları, alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde. 29-30 Eylül tarihlerinde mağazalarda satışa çıkacak ürünlerin yanı sıra, ekim ayının ilk aktüel ürünleri de şimdiden merak ediliyor. 2 Ekim Cuma ve 4 Ekim Pazar günlerinde raflara gelecek kataloglarda ev ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Çeyiz setinden mikrodalga fırına, XL çay makinesinden mega blender setine, buharlı ütüden Türk kahvesi makinesine kadar farklı ürünler kampanyada yer alıyor. İşte 29-30 Eylül ve 2-4 Ekim BİM aktüel ürün kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin detaylı listesi...