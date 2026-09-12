BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 12-13 Eylül 2026 bu hafta sonu hangi sınavlar var, KPSS sınavı mı var, saat kaçta?
Hafta sonu yaklaşırken sınav takvimini kontrol eden adaylar, 12-13 Eylül tarihlerinde hangi sınavların düzenleneceğini araştırıyor. Özellikle okul çevrelerinde oluşan yoğunluk, vatandaşların da bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavları merak etmesine neden oldu. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan programa göre bu hafta sonu, KPSS Lisans kapsamında Alan Bilgisi oturumları yapılacak. Peki, 12-13 Eylül 2026'da hangi sınav var, KPSS Alan Bilgisi oturumları ne zaman başlayacak? İşte hafta sonunun sınav programına ilişkin ayrıntılar...
Hafta sonu öncesinde adaylar ve vatandaşlar, "12-13 Eylül 2026 hangi sınav var, bu hafta sonu ne sınavı yapılacak" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre bu hafta sonu 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar oturum tarih ve saatlerini merak ederken, okul çevresinde oluşan hareketlilik de vatandaşların sınav programına olan ilgisini artırdı. Peki, 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günü hangi sınav yapılacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak? İşte 12-13 Eylül 2026 sınav takvimi ve tüm detaylar...
BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları yapılacak.
A Grubu kadrolar için sınava girecek adaylar, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek oturumlarda bilgilerini ölçme fırsatı bulacak. KPSS Alan Bilgisi kapsamında hafta sonu boyunca toplam üç ayrı sınav oturumu gerçekleştirilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sınav 10.15’te başlayacak.
Alan Bilgisi 2. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav binasına girişler 14.30’da sona erecek ve sınav 14.45’te başlayacak.
Alan Bilgisi 3. Oturum: 13 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Adayların 10.00’dan önce sınav binasında olması gerekiyor. Sınav 10.15’te başlayacak.
Adayların, sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunmaları ve geç kalmamaları önem taşıyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 12 Eylül 2026 Cumartesi günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında, 13 Eylül 2026 Pazar günü ise 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.