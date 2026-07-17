BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 18-19 Temmuz Cumartesi Pazar günleri hangi sınavlar yapılacak? Hafta sonu ne sınavı var, saat kaçta?
Hafta sonu öncesinde sınav programı adayların ve vatandaşların gündemine girdi. Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yaşanabilecek hareketlilik nedeniyle hafta sonunda hangi oturumların yapılacağı araştırılıyor. Özellikle ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmek için katılacağı DGS'nin tarihi merak konusu oldu. Peki, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde hangi sınavlar uygulanacak, DGS bu hafta sonu mu yapılacak? İşte hafta sonu sınav takvimine dair güncel bilgiler...
Temmuz ayının üçüncü hafta sonu öncesinde sınav programı yeniden gündeme geldi. Eğitim kurumları çevresinde oluşabilecek yoğunluğu öğrenmek isteyen vatandaşlar ile sınava girmeye hazırlanan adaylar, 18-19 Temmuz tarihlerindeki oturumları araştırıyor. Ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen adayların katılacağı DGS’nin uygulanacağı gün de merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak, 2026 DGS hangi tarihte, saat kaçta düzenlenecek? İşte 18-19 Temmuz sınav takvimine dair detaylar...
BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
18 Temmuz Cumartesi günü e-TEP 2026/3 İngilizce Yeterlik Sınavı saat 13.45’te yapılacak ve adaylar 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 Dikey Geçiş Sınavı için adayların saat 10.00’dan önce sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekecek.
Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem Yazılı Sınavları ise Cumartesi günü saat 10.00 ve 14.00’te, Pazar günü de saat 10.00’da düzenlenecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için yayımlanan sınav giriş belgelerine, aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?
2026 Dikey Geçiş Sınavı’na (2026-DGS) başvuran adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.
E-TEP SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgesi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.