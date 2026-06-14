14 Haziran Dünya Kupası maç programı futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Grup aşamasının en kritik günlerinden biri yaşanırken, bugün hangi karşılaşmaların oynanacağı ve maçların saatleri büyük bir merakla araştırılıyor. Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, günün fikstürü adeta nefesleri kesiyor.