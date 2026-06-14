BUGÜN HANGİ DÜNYA KUPASI MAÇLARI VAR? Dünya Kupası maçları ne zaman? 14 Haziran Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm temposuyla devam ederken 14 Haziran maç takvimi yoğun ilgi görüyor. Futbol tutkunları "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt ararken, turnuvanın kritik karşılaşmaları sahne almaya hazırlanıyor. Dünya Kupası maçlarının ne zaman oynanacağı ve günün programı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Giriş: 14 Haziran 2026 - 12:20 Güncelleme:
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14 Haziran Dünya Kupası maç programı futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Grup aşamasının en kritik günlerinden biri yaşanırken, bugün hangi karşılaşmaların oynanacağı ve maçların saatleri büyük bir merakla araştırılıyor. Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, günün fikstürü adeta nefesleri kesiyor.
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BUGÜNKÜ DÜNYA KUPASI MAÇLARI
ALMANYA - CURAÇAO
Almanya – Curaçao maçı 20.00’de futbolseverlerle buluşuyor. Dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanırken, Tabii platformu üzerinden de şifresiz izlenebilecek.
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HOLLANDA - JAPONYA
Hollanda – Japonya karşılaşması 23.00’te futbolseverlerle buluşuyor. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, Tabii platformu üzerinden de şifresiz olarak izlenebilecek.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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