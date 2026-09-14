Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Eylül 2026 Pazartesi günün maç programı...
Futbolseverler, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yakından takip ediyor. Haftanın ilk gününde farklı liglerde önemli mücadeleler futbolseverlerin karşısına çıkacak. Gözler Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına çevrilecek. Peki, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? Bugün hangi takımın maçı var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte günün futbol programı ve maç takvimi...
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gözü günün karşılaşmalarına çevrildi. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü futbol dünyasında oynanacak mücadeleler, takımlarının maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 14 Eylül Pazartesi günü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Lig ve diğer organizasyonlarda günün maç programı...
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ
Trendyol Süper Lig
20.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1
20.00 | Kayserispor - İstanbulspor | beIN SPORTS
İngiltere Premier Lig
21.00 | Leeds United - Newcastle United | beIN SPORTS