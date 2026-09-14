Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Eylül 2026 Pazartesi günün maç programı...

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gözü günün karşılaşmalarına çevrildi. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü futbol dünyasında oynanacak mücadeleler, takımlarının maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 14 Eylül Pazartesi günü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Lig ve diğer organizasyonlarda günün maç programı...