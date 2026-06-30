BUGÜN HAVA KAÇ DERECE? 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava sıcaklıkları...

Haziran ayının son günü olan 30 Haziran itibarıyla sıcaklıklar ülke genelinde belirgin şekilde artış göstermeye başladı. Temmuz ayının gelişiyle birlikte kavurucu sıcaklıkların etkisini daha da artırması beklenirken, üç büyük şehirde hava durumu da yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de gün içerisinde ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise meteoroloji verilerine göre değişkenlik gösterirken, sıcak hava dalgasının etkisi şehirlerde hissedilmeye devam ediyor. İşte 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...