BUGÜN HAVA KAÇ DERECE? 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava sıcaklıkları...
Haziran ayının son günü olan 30 Haziran itibarıyla sıcaklıklar ülke genelinde belirgin şekilde artış göstermeye başladı. Temmuz ayının gelişiyle birlikte kavurucu sıcaklıkların etkisini daha da artırması beklenirken, üç büyük şehirde hava durumu da yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gün içerisinde ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise meteoroloji verilerine göre değişkenlik gösterirken, sıcak hava dalgasının etkisi şehirlerde hissedilmeye devam ediyor. İşte 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Haziran ayının son günü olan 30 Haziran itibarıyla sıcaklıklar ülke genelinde belirgin şekilde artış göstermeye başladı. Temmuz ayının gelişiyle birlikte kavurucu sıcaklıkların etkisini daha da artırması beklenirken, üç büyük şehirde hava durumu da yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de gün içerisinde ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise meteoroloji verilerine göre değişkenlik gösterirken, sıcak hava dalgasının etkisi şehirlerde hissedilmeye devam ediyor. İşte 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da bugün güneşli bir hava etkili oluyor. Gün içerisinde sıcaklığın 29°C civarında seyretmesi beklenirken, en yüksek 31°C’ye kadar çıkacağı, gece saatlerinde ise en düşük 24°C seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Sıcak havanın özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hissedilmesi öngörülüyor.
ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de az bulutlu ve açık bir hava etkili olurken sıcaklık 36°C seviyelerine kadar yükseliyor. Ankara’da ise benzer şekilde az bulutlu ve açık gökyüzü görülürken termometreler 33°C civarını gösteriyor. Her iki şehirde de sıcak havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.