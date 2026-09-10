Bugün kimin hangi takımın maçı var? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahada! Bu akşam hangi maç saat kaçta?
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? 9 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi heyecanı Fenerbahçe Roma maçı ile devam edecek. Öte yandan Manchester United ve Bayer Münih gibi ilgiyle takip edilen takımlar da sahada olacaklar. Merak edenler için maçların saatlerine haberimizde yer verdik. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
Giriş: 10 Eylül 2026 - 07:50 Güncelleme:
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Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 9 Eylül Çarşamba günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Roma'yı konuk edecek.
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Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 9 Eylül maç programı...
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BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi Maçları:
19.45 : Fenerbahçe-Roma
19.45 : PSV-Shakhtar Donetsk
22.00 : Como-RB Leipzig