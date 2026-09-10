Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün kimin hangi takımın maçı var? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahada! Bu akşam hangi maç saat kaçta?

        Bugün kimin hangi takımın maçı var? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahada! Bu akşam hangi maç saat kaçta?

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? 9 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi heyecanı Fenerbahçe Roma maçı ile devam edecek. Öte yandan Manchester United ve Bayer Münih gibi ilgiyle takip edilen takımlar da sahada olacaklar. Merak edenler için maçların saatlerine haberimizde yer verdik. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 07:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 9 Eylül Çarşamba günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Roma'yı konuk edecek.

        2

        Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 9 Eylül maç programı...

        3

        BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?

        Şampiyonlar Ligi Maçları:

        19.45 : Fenerbahçe-Roma

        19.45 : PSV-Shakhtar Donetsk

        22.00 : Como-RB Leipzig

        4

        22.00 : Manchester United-Sabah FK

        22.00 : Slavia Prag-Lens

        22.00 : Bayern Münih-Bodø/Glimt

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bugün
        #maç
        #Cumartesi
        #Maç Programı
        #22 ağustos
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor