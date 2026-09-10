Bugün kimin hangi takımın maçı var? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahada! Bu akşam hangi maç saat kaçta?

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 9 Eylül Çarşamba günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Roma'yı konuk edecek.