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        Haberler Bilgi BUGÜN MAÇ VAR MI? 22 Eylül 2026 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları!

        BUGÜN MAÇ VAR MI? 22 Eylül 2026 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları!

        Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmalarına ara verildi. Gözler ise yabancı liglere çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler ''Bugün maç var mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve basketbolda önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Eylül 2026 bugünkü maçlar listesi ve başlangıç saatleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 22:48 Güncelleme:
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        22 Eylül 2026 maç programı bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e milli maç arası verildi. Yabancı liglerde de karşılaşmalar yapılmayacak. Liglere verilen arada UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Basketbolda ise Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Eylül 2026 bugünkü maç programı...

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        BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

        22 Eylül 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig ve Trendyol Süper Lig’de maç bulunmuyor. Milli ara nedeniyle Türkiye’deki lig programına ara verildi. Yabancı liglerde de 22 Eylül Salı günü oynanacak bir karşılaşma bulunmuyor.

        Futbolseverlerin bugün takip edebileceği önemli karşılaşmalar arasında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadeleleri öne çıkıyor.

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        FENERBAHÇE TARFİN - BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN!

        Türkiye’deki önemli spor karşılaşmalarından biri ise basketbolda oynanacak. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

        Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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        22 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları

        19:45 | Inter Kadınlar - BK Häcken

        19:45 | Bayern Münih Kadınlar - Manchester City Kadınlar

        22:00 | Real Madrid Kadınlar - Paris Saint-Germain Kadınlar

        22:00 | Arsenal Kadınlar - HB Køge

        22:00 | Juventus Kadınlar - Benfica Kadınlar

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        39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

        20:00 | Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş (TRT 1)

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