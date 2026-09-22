BUGÜN MAÇ VAR MI? 22 Eylül 2026 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları!

22 Eylül 2026 maç programı bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e milli maç arası verildi. Yabancı liglerde de karşılaşmalar yapılmayacak. Liglere verilen arada UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Basketbolda ise Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Eylül 2026 bugünkü maç programı...