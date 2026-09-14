Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz? 14 Eylül 2026 Okulların ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte toplu ulaşımda özel uygulama devreye girdi. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarında günün belirli saatlerinde ücretsiz ulaşım sağlanacak. Peki, bugün otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi, saat kaça kadar geçerli? İşte, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde toplu taşıma tarifesine ilişkin detaylar…
İstanbul'da 14 Eylül 2026 Pazartesi günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretlerini araştırıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımda özel uygulama devreye girerken, ücretsiz ulaşımın geçerli olduğu saat aralığı da belli oldu. İşte 14 Eylül 2026 toplu taşıma ücretsiz ulaşım uygulamasına ilişkin merak edilenler...
14 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama, İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil olan İETT otobüsleri, metrobüs, Metro İstanbul'un raylı sistem hatları ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.
TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?
14 Eylül 2026 Pazartesi günü ücretsiz toplu ulaşım uygulaması 06.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak. Bu saatler arasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacak.
14 EYLÜL'DE METRO, METROBÜS VE OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da okulun ilk gününe özel uygulama kapsamında İETT otobüsleri, metrobüs ve Metro İstanbul'un raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak. Şehir Hatları vapurları da İstanbulkart bilet entegrasyonu kapsamında uygulamaya dahil olacak.
BUGÜN MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
14 Eylül'deki ücretsiz ulaşım uygulaması İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil olan hatlar için geçerli olacak. Marmaray için de uygulamanın kapsamına ilişkin resmi ulaşım düzenlemelerinin dikkate alınması gerekiyor.
14 EYLÜL'DEN SONRA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ Mİ?
Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca 14 Eylül 2026 Pazartesi günü, 06.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak. Saat 16.00'dan sonra İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında normal ücretlendirme uygulanacak.