BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası ve EuroLeague maç programı

8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar futbol ve basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken EuroLeague'de de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün öne çıkan maçında Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos Aktor deplasmanında parkeye çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 8 Ekim 2026 maç programı...