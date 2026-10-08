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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası ve EuroLeague maç programı

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası ve EuroLeague maç programı

        Futbol ve basketbolda heyecan devam ediyor. 8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları devam ederken, basketbolda EuroLeague heyecanı yaşanacak. Günün dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 4. hafta maçında Panathinaikos Aktor'a konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Ekim 2026 günün maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri...da EuroLeague heyecanı yaşanacak. Günün dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 4. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Ekim 2026 günün maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar futbol ve basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken EuroLeague'de de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün öne çıkan maçında Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos Aktor deplasmanında parkeye çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 8 Ekim 2026 maç programı...

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        FENERBAHÇE TARFİN-PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında 8 Ekim 2026 Perşembe günü (bu akşam) Yunanistan'ın Panathinaikos Aktor takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Telekom Center’da oynanacak mücadele, saat 21.15’te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Maçı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya) ve Arturas Sukys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek

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        8 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası

        14.00 | Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (A Spor)

        17.00 | Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (A Spor)

        20.00 | Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (A Spor)

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        EuroLeague

        19.00 | Dubai Basketbol -Kızılyıldız (S Sport / S Sport Plus)

        19.00 | Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano (S Sport / S Sport Plus)

        21.00 | Bayern Münih - Virtus Bologna (S Sport / S Sport Plus)

        21.15 | Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Tarfin (S Sport / S Sport Plus)

        21.30 | Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv (S Sport / S Sport Plus)

        21.45 | Real Madrid - Partizan (S Sport / S Sport Plus)

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