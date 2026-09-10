Altın fiyatları, 10 Eylül 2026 Perşembe günü de yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ile yurt içinde dolar/TL hareketi, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son durum araştırılıyor. Yeni güne ilişkin fiyatlarda yaşanan değişimler, elinde altın bulunanlar kadar alım yapmayı planlayanların da gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 10 Eylül Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatları…