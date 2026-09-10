Altın fiyatları faiz kararı sonrası ne oldu? 10 Eylül altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 10 Eylül Perşembe günü yani bugün özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Merkez Bankası faizleri sabit tutma kararı aldı. Karar sonrası altın fiyatları aşağı yönlü seyre geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Eylül alış ve satış listesi...
Altın fiyatları, 10 Eylül 2026 Perşembe günü de yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ile yurt içinde dolar/TL hareketi, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son durum araştırılıyor. Yeni güne ilişkin fiyatlarda yaşanan değişimler, elinde altın bulunanlar kadar alım yapmayı planlayanların da gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 10 Eylül Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatları…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüzde 0,45 oranında düştü. İşte güncel gram altın fiyatları:
6.827,9860
6.828,9220
ONS ALTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
4.394,0700
4.394,7800
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.934,97
11.175,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.761,3300
44.588,2600
TAM ALTIN FİYATI
43.887,00
44.416,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.770,36
22.319,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.677,20
44.501,54
ATA ALTIN FİYATI
45.087,45
46.222,96
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.708,70
4.930,90
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.170,89
6.387,77
GREMSE ALTIN FİYATI
109.213,00
110.618,00