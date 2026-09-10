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        Haberler Bilgi Altın fiyatları faiz kararı sonrası ne oldu? 10 Eylül altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları faiz kararı sonrası ne oldu? 10 Eylül altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 10 Eylül Perşembe günü yani bugün özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Merkez Bankası faizleri sabit tutma kararı aldı. Karar sonrası altın fiyatları aşağı yönlü seyre geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Eylül alış ve satış listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 07:10 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları, 10 Eylül 2026 Perşembe günü de yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ile yurt içinde dolar/TL hareketi, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son durum araştırılıyor. Yeni güne ilişkin fiyatlarda yaşanan değişimler, elinde altın bulunanlar kadar alım yapmayı planlayanların da gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 10 Eylül Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatları…

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI

        Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüzde 0,45 oranında düştü. İşte güncel gram altın fiyatları:

        6.827,9860

        6.828,9220

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

        4.394,0700

        4.394,7800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.934,97

        11.175,32

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.761,3300

        44.588,2600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.887,00

        44.416,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.770,36

        22.319,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.677,20

        44.501,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        45.087,45

        46.222,96

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.708,70

        4.930,90

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.170,89

        6.387,77

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.213,00

        110.618,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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