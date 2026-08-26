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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2026 | Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2026 | Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın 7 bin 260 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken çeyrek altın da 11 bin 700 TL bandında işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte, 26 Ağustos 2026 canlı altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 07:10 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında haftanın üçüncü işlem gününde hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve döviz kurlarındaki değişim iç piyasada altın fiyatlarına yansıyor. 26 Ağustos Çarşamba günü günün erken saatlerinde gram altın 7 bin 260 TL seviyesini aşarken ons altın 4 bin 660 dolar civarında bulunuyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        2

        GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        26 Ağustos 2026 saat 05.16 itibarıyla gram altının alış fiyatı 7.209,43 TL, satış fiyatı ise 7.210,40 TL olarak kaydedildi. Gram altın gün içinde 7.229,46 TL seviyesini görürken en düşük 7.162,69 TL seviyesini gördü.

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Çeyrek altın fiyatı da yatırımcıların yakından takip ettiği kalemler arasında yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 11.535,09 TL, satış fiyatı 11.789,01 TL seviyesinde bulunuyor.

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Yarım altın 26 Ağustos Çarşamba günü 22.998,08 TL alış ve 23.578,02 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

        Tam altının alış fiyatı 46.263 TL, satış fiyatı ise 46.870 TL seviyesinde.

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        umhuriyet altını 47.074 TL alış ve 47.790 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Ata altının satış fiyatı ise 48.176,19 TL seviyesinde bulunuyor.

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ONS ALTINDA SON DURUM

        Küresel piyasalarda ons altın da 26 Ağustos sabahında 4 bin 600 doların üzerinde seyrediyor. Güncel verilerde ons altının alış fiyatı 4.660,90 dolar, satış fiyatı ise 4.661,52 dolar olarak yer alıyor.

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        26 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

        Gram altın alış: 7.209,43 TL

        Gram altın satış: 7.210,40 TL

        Çeyrek altın alış: 11.535,09 TL

        Çeyrek altın satış: 11.789,01 TL

        9

        Yarım altın alış: 22.998,08 TL

        Yarım altın satış: 23.578,02 TL

        10

        Tam altın alış: 46.263 TL

        Tam altın satış: 46.870 TL

        11

        Cumhuriyet altını alış: 47.074 TL

        Cumhuriyet altını satış: 47.790 TL

        12

        Ata altın alış: 46.994,23 TL

        Ata altın satış: 48.176,19 TL

        13

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        14

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        16

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