CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2026 | Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın 7 bin 260 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken çeyrek altın da 11 bin 700 TL bandında işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte, 26 Ağustos 2026 canlı altın fiyatları…
Altın fiyatlarında haftanın üçüncü işlem gününde hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve döviz kurlarındaki değişim iç piyasada altın fiyatlarına yansıyor. 26 Ağustos Çarşamba günü günün erken saatlerinde gram altın 7 bin 260 TL seviyesini aşarken ons altın 4 bin 660 dolar civarında bulunuyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
26 Ağustos 2026 saat 05.16 itibarıyla gram altının alış fiyatı 7.209,43 TL, satış fiyatı ise 7.210,40 TL olarak kaydedildi. Gram altın gün içinde 7.229,46 TL seviyesini görürken en düşük 7.162,69 TL seviyesini gördü.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı da yatırımcıların yakından takip ettiği kalemler arasında yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 11.535,09 TL, satış fiyatı 11.789,01 TL seviyesinde bulunuyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 26 Ağustos Çarşamba günü 22.998,08 TL alış ve 23.578,02 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?
Tam altının alış fiyatı 46.263 TL, satış fiyatı ise 46.870 TL seviyesinde.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
umhuriyet altını 47.074 TL alış ve 47.790 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Ata altının satış fiyatı ise 48.176,19 TL seviyesinde bulunuyor.
ONS ALTINDA SON DURUM
Küresel piyasalarda ons altın da 26 Ağustos sabahında 4 bin 600 doların üzerinde seyrediyor. Güncel verilerde ons altının alış fiyatı 4.660,90 dolar, satış fiyatı ise 4.661,52 dolar olarak yer alıyor.
26 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış: 7.209,43 TL
Gram altın satış: 7.210,40 TL
Çeyrek altın alış: 11.535,09 TL
Çeyrek altın satış: 11.789,01 TL
Yarım altın alış: 22.998,08 TL
Yarım altın satış: 23.578,02 TL
Tam altın alış: 46.263 TL
Tam altın satış: 46.870 TL
Cumhuriyet altını alış: 47.074 TL
Cumhuriyet altını satış: 47.790 TL
Ata altın alış: 46.994,23 TL
Ata altın satış: 48.176,19 TL