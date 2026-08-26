CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2026 | Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında haftanın üçüncü işlem gününde hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve döviz kurlarındaki değişim iç piyasada altın fiyatlarına yansıyor. 26 Ağustos Çarşamba günü günün erken saatlerinde gram altın 7 bin 260 TL seviyesini aşarken ons altın 4 bin 660 dolar civarında bulunuyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…