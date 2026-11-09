Cevad Prekazi kimdir? Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi'nin hayatı, futbol kariyeri, biyografisi
Galatasaray, Partizan ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden Cevad Prekazi hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü, Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Ünlü futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından Cevad Prekazi ölüm sebebi, futbol kariyeri gibi detaylar merak konusu oldu. Arnavut asıllı Kosovalı futbolcu Prekazi, sarı-kırmızılılarda 2 Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kaldırmıştı. Özellikle sol ayağı, etkili serbest vuruşları, oyun görüşü ve Monaco'ya attığı efsane golle Türk futbolseverlerin hafızasına kazınmıştır. Peki Cevad Prekazi kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Cevad Prekazi hayatına dair detaylar merak ediliyor. Sırp basınında yer alan haberlere göre efsane futbolcu, evinde hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı ekipte iki lig şampiyonluğu yaşatan ve taraftarların gönlünde özel bir yer edinen Prekazi'nin vefatı, futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. Peki Galatasaray'ın efsanevi ismi Cevad Prekazi kimdir?
CEVAD PREKAZİ KİMDİR?
Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957 tarihinde Yugoslavya'nın Mitroviça kentinde dünyaya gelen, Arnavut asıllı Kosovalı eski futbolcudur.
Özellikle sol ayağı, etkili serbest vuruşları, oyun görüşü ve Monaco'ya attığı efsane golle Türk futbolseverlerin hafızasına kazınmıştır. 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giydi.
1986-87 ve 1987-88 sezonlarında kazanılan lig şampiyonluklarında önemli rol oynadı. 1988-89 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselen takımın önemli isimlerinden biri oldu. Prekazi denildiğinde akla ilk gelen anlardan biri, 15 Mart 1989'da Galatasaray'ın Monaco karşısında oynadığı Avrupa kupası maçında attığı yaklaşık 37 metrelik frikik golüdür. Prekazi, bu golle Galatasaray tarihinin en unutulmaz Avrupa gecelerinden birine imza attı.
FUTBOL KARİYERİ
Cevad Prekazi, profesyonel futbol kariyerine Partizan'da başladı ve 1976-1983 yılları arasında Sırp ekibinin formasını giydi. 1984 yılında Hajduk Split'e transfer olan Prekazi, 1985'te ABD temsilcisi Baltimore Blast'ta kısa süre forma giydi. Aynı yıl Galatasaray'a transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan deneyimli futbolcu, 1985-1991 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1991-1992 sezonunda Altay'da oynayan Prekazi, 1992 yılında ise Bakırköyspor forması giyerek profesyonel futbol kariyerini sürdürdü.
CEVAD PREKAZİ NEDEN ÖLDÜ?
Cevad Prekazi ölüm sebebine ilişkin detay henüz bulunmuyor. Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.
GALATASARAY'DAN CEVAD PREKAZİ AÇIKLAMASI
Galatasaray Kulübü, Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.
Seni unutmayacağız…
Cevad Prekazi’ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."