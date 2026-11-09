CEVAD PREKAZİ KİMDİR?

Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957 tarihinde Yugoslavya'nın Mitroviça kentinde dünyaya gelen, Arnavut asıllı Kosovalı eski futbolcudur.

Özellikle sol ayağı, etkili serbest vuruşları, oyun görüşü ve Monaco'ya attığı efsane golle Türk futbolseverlerin hafızasına kazınmıştır. 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giydi.

1986-87 ve 1987-88 sezonlarında kazanılan lig şampiyonluklarında önemli rol oynadı. 1988-89 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselen takımın önemli isimlerinden biri oldu. Prekazi denildiğinde akla ilk gelen anlardan biri, 15 Mart 1989'da Galatasaray'ın Monaco karşısında oynadığı Avrupa kupası maçında attığı yaklaşık 37 metrelik frikik golüdür. Prekazi, bu golle Galatasaray tarihinin en unutulmaz Avrupa gecelerinden birine imza attı.

FUTBOL KARİYERİ

Cevad Prekazi, profesyonel futbol kariyerine Partizan'da başladı ve 1976-1983 yılları arasında Sırp ekibinin formasını giydi. 1984 yılında Hajduk Split'e transfer olan Prekazi, 1985'te ABD temsilcisi Baltimore Blast'ta kısa süre forma giydi. Aynı yıl Galatasaray'a transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan deneyimli futbolcu, 1985-1991 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1991-1992 sezonunda Altay'da oynayan Prekazi, 1992 yılında ise Bakırköyspor forması giyerek profesyonel futbol kariyerini sürdürdü.