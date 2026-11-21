Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın merakla takip edilen şans oyununda 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da açıklandı. Peki, 21 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonucu nasıl sorgulanır? İşte 21 Kasım 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu takipçileri tarafından yakından izlendi. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ilan edildi. Çekilişte çıkan 6 şanslı numara, Joker ve SüperStar bilgileri belli oldu. Bilet sahipleri, Milli Piyango Online üzerinden kuponlarını kontrol edebilecek. Peki, 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 21 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...
21 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR
21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şöyle:
3 - 33 - 35 - 51 - 52 -54
JOKER 61 + SÜPERSTAR 51
Sayısal Loto'da büyük ikramiye (259.786.706,77 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.
SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişler saat 21.30'da yapılıyor. Oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara seçerek kupon oluşturabiliyor. Çekilişte ana numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da açıklanıyor.