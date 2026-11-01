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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 31 Ekim 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 31 Ekim 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'nun 31 Ekim 2026 Cumartesi tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağı merak ediliyor. Haftanın son Sayısal Loto çekilişinde 6 şanslı numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar numaraları da belli oldu. Sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 31 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte 31 Ekim Cumartesi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçları ilan edildi. Büyük ikramiye için kupon dolduranlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte ikramiye kazanan kişi sayısı ve dağıtılacak tutarlar da belli oldu. İşte 31 Ekim 2026 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

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        31 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Çılgın Sayısal Loto'nun 31 Ekim 2026 Cumartesi tarihli çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar bilgileri Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı.

        31 Ekim Sayısal Loto sonuçları:

        7 - 13 - 37 - 52 - 61 - 77

        JOKER 89 + SÜPERSTAR 41

        Sayısal Loto'da büyük ikramiye (191.915.946,68 ₺) devretti.

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        SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.

        Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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