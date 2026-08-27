Çölün kaderini değiştiren hayvan: Bizonların doğadaki şaşırtan etkisi...

Bir yandan da kuru ot birikimini engellediği için yangın riski azalıyor. Kurak bir arazide bütün bunlar toprağın bozulmasını yavaşlatıyor, üstelik bunun için ağır makinelere gerek kalmıyor.

Cuatrociénegas, bu ölçekteki ilk deneme değil. Meksika 2009'da 23 bizon salarak işe başlamıştı. El Santuario'da doğan yedi yavruyla sürü şimdiden 54 bireye ulaştı. Fundación Pro Cuatrociénegas ise 2026 bitmeden bölgeye yaban koyununu geri getirmek için hazırlık yapıyor.