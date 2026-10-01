İŞTE CUMA HUTBESİNİN TAM METNİ

CAMİ VE SOSYAL HAYAT

Muhterem Müslümanlar!

Kardeşliğimizin nişanesi, bağımsızlığımızın sembolü, imanımızın hayata yansıması olan camiler; müminleri aynı inanç ve ideal etrafında birleştiren, aynı kıbleye yönelten kutsal mekânlardır. Her cami, bir istikamet pusulası, bir tevhit nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran ülfet ve muhabbet yeridir.

Aziz Müminler!

İslam medeniyetinde camiler, sadece namaz kılınan yerler olmamış, bilakis hayatın tam merkezinde yer almıştır. Şehirlerimiz, camilerin çevresinde gelişmiş; medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, hamamlar ve vakfiyeler camilerin etrafında insanlığa hizmet etmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın, “Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin yardımcılarıdır. Onlar; iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler…” ilahi fermanı, camilerden başlayıp toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiştir. Düğünlerin sevinci, camilerin yanı başında paylaşılmış; cenazelerin hüznü, camilerde teskin olmuş; gariplerin umudu, camiler etrafında filizlenmiş; yetimler ve kimsesizler, camilerde himaye edilmiştir.