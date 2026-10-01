Cuma hutbesi konusu yayımlandı! 2 Ekim 2026 Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 Ekim 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu yayımlandı. Bu hafta Türkiye genelindeki camilerde okunacak hutbenin başlığı "Cami ve Sosyal Hayat" olarak belirlendi. Milyonlarca vatandaş, Cuma namazı öncesinde hutbenin tam metnini ve ele alınan mesajları araştırmaya başladı. Peki 2 Ekim 2026 Cuma hutbesi konusu nedir, bu haftaki hutbede hangi mesajlar verildi? İşte Diyanet tarafından yayımlanan cuma hutbesinin tam metni...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki Cuma hutbesinde camilerin toplum hayatındaki rolüne dikkat çekildi. Hutbede, camilerin yalnızca namaz kılınan mekânlar olmadığı, aynı zamanda kardeşlik, yardımlaşma ve sosyal dayanışmanın merkezi olduğu ifade edildi. Müminlerin camiler aracılığıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiği vurgulandı. İşte bu haftaki Cuma hutbesine dair merak edilenler...
BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Ekim 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusunu “Cami ve Sosyal Hayat” olarak duyurdu. Türkiye genelindeki camilerde okunacak hutbede, camilerin toplumun manevi hayatındaki yeri ve sosyal dayanışmaya katkısı ele alındı.
Hutbede, camilerin insanların bir araya geldiği, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve toplumsal birlik ruhunun yaşatıldığı mekânlar olduğuna dikkat çekildi.
İŞTE CUMA HUTBESİNİN TAM METNİ
CAMİ VE SOSYAL HAYAT
Muhterem Müslümanlar!
Kardeşliğimizin nişanesi, bağımsızlığımızın sembolü, imanımızın hayata yansıması olan camiler; müminleri aynı inanç ve ideal etrafında birleştiren, aynı kıbleye yönelten kutsal mekânlardır. Her cami, bir istikamet pusulası, bir tevhit nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran ülfet ve muhabbet yeridir.
Aziz Müminler!
İslam medeniyetinde camiler, sadece namaz kılınan yerler olmamış, bilakis hayatın tam merkezinde yer almıştır. Şehirlerimiz, camilerin çevresinde gelişmiş; medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, hamamlar ve vakfiyeler camilerin etrafında insanlığa hizmet etmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın, “Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin yardımcılarıdır. Onlar; iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler…” ilahi fermanı, camilerden başlayıp toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiştir. Düğünlerin sevinci, camilerin yanı başında paylaşılmış; cenazelerin hüznü, camilerde teskin olmuş; gariplerin umudu, camiler etrafında filizlenmiş; yetimler ve kimsesizler, camilerde himaye edilmiştir.
Kardeşlerim!
Üzülerek ifade edelim ki, günümüzde hızlı kentleşme, dünyevileşme ve bireyselleşme camilerin temsil ettiği değerlerin unutulmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum, aynı inanca sahip gönüller arasında mesafe oluşmasına, sosyal bağların zayıflamasına ve insanların yalnız kalmasına neden olmaktadır. Oysaki bizleri huzur ve sükûnete erdirecek, kardeşliğimizi güçlendirecek en önemli yerlerin başında camilerimiz gelmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s), camide namaz için bir araya gelen müminlere şöyle seslenmiştir: “Saflarınızı düzgün tutun, ayrı durmayın ki kalpleriniz de ayrılmasın…”
Kıymetli Müminler!
Her yıl, Ekim ayının ilk haftasını “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutluyoruz. Bu yıl, bir farkındalık oluşturabilmek, camilerimizin tarihi fonksiyonunu yeniden canlandırabilmek için “Cami ve Sosyal Hayat” temasıyla haftamızı idrak edeceğiz. Müftülüklerimiz ve din görevlilerimiz vasıtasıyla gerçekleştireceğimiz programlarla camilerimizin sosyal hayatla olan bağının daha da güçlenmesine katkı sunacağız. Camilerimizi; çocuklarımızın ibadet alışkanlığı kazanacakları, gençlerimizin ders halkaları oluşturacakları, büyüklerimizin avlusunda hasbihal edecekleri, hâsılı ailece bir arada olmanın coşkusunu yaşayacağımız sosyal hayatın bir parçası haline getirebilmenin gayretinde olacağız.
Aziz Müslümanlar!
Geçmişten günümüze aziz milletimizin manevi imarında katkısı bulunan hocalarımızdan, camilerimizin yapımında emeği geçen hayır sahiplerinden ve cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet ve mağfiret, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyoruz.