CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2026 | Hadisli, ayetli, farklı, anlamlı, dualı, yazılı, kısa, uzun, en güzel, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri
Cuma mesajları resimli 2026 seçenekleri, mübarek Cuma gününde sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İslam alemi bir Cuma gününe daha kavuşmanın huzurunu yaşarken en güzel, en anlamlı, yeni ve farklı Cuma akşamı mesajları değerlendiriliyor. Biz de haberturk.com olarak ailesine, dostlarına ve yakınlarına "Hayırlı Cumalar" ve "Cumanız Mübarek Olsun" demek isteyenler için kısa, uzun, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte WhatsApp, SMS, Facebook ve TikTok üzerinden paylaşabileceğiniz 25 Eylül 2026'ya özel Cuma mesajları ve sözleri...
Cuma mesajları resimli ve yeni seçenekleri, 25 Eylül Cuma sabahıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Haftanın bu mübarek gününde sevdiklerini hatırlamak, uzaktaki yakınlarına güzel bir dua göndermek ve gönül almak isteyenler, en güzel, anlamlı ve farklı Cuma mesajlarını araştırıyor. Kimi birkaç kelimeyle içten bir “Hayırlı Cumalar” dileğinde bulunmayı tercih ederken kimi de ayetli, hadisli ve dualı Cuma akşamı mesajlarıyla sevdiklerinin gönlüne dokunmak istiyor. Haberturk.com olarak WhatsApp durumunda paylaşabileceğiniz, SMS ile gönderebileceğiniz veya sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabileceğiniz en güzel, kısa, uzun, değişik, hiç duyulmamış ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026
Kalplerin birleştiği, gönüllerin arındığı bu mübarek Cuma gününde; İslam alemine birlik, beraberlik, kardeşlik ve daimi barış nasip olsun. Cumanız mübarek olsun.
Aynı secdede buluşan milyonlarca yüreğin duasıyla kırgınlıkların son bulduğu, kardeşliğin güçlendiği bir İslam alemi diliyorum. Hayırlı Cumalar.
Cuma ayrılıkların değil, birleşmenin günüdür. Rabbim İslam coğrafyasına huzur, barış ve sarsılmaz bir kardeşlik nasip etsin. Cumanız hayırlı olsun.
Dualarımızın ortak, gönüllerimizin bir olduğu bu mübarek günde; İslam alemine adalet, merhamet ve barış hakim olsun. Hayırlı Cumalar.
Irkın, dilin, sınırların değil; imanın konuştuğu bir dünya temennisiyle… Tüm İslam aleminin Cuma’sı mübarek olsun.
HİÇ DUYULMAMIŞ CUMA MESAJLARI
Birliğin rahmet, ayrılığın azap olduğunu hatırlatan bu mübarek Cuma gününde, ümmet bilincinin yeniden güçlenmesini niyaz ediyorum. Hayırlı Cumalar.
Kalpleri birbirine yaklaştıran, duaları kabul eden bu mübarek günde; İslam alemi için kardeşlik, barış ve huzur diliyorum. Cumanız mübarek olsun.
Cuma affetmenin, kenetlenmenin ve kardeş olmanın en güzel vaktidir. Rabbim İslam alemini fitneden uzak, birlik içinde daim kılsın. Hayırlı Cumalar.
Gönüllerin secdede birleştiği bu mübarek günde; İslam coğrafyasında gözyaşının yerini umut, savaşın yerini barış alsın. Cumanız mübarek olsun.
Aynı duaya “Amin” diyen bir ümmet olabilmek duasıyla… Rabbim İslam alemini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde muhafaza etsin. Hayırlı Cumalar.
FARKLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar….
Allah’ım hamd Sanadır. Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed’e ve Onun pak aline, ashabına olsun. Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümit etmeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun.
"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."
Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.
GÖRSELLİ - RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Hayırlı Cumalar! Bugün dualarınızın kabul olduğu, kalbinizin huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbim tüm güzellikleri sizlere nasip etsin.
Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bugünü sağlık, huzur ve bereket içinde geçirmenizi nasip etsin. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah.
Cuma bereketi üzerinize olsun! Bugün hayırlı kapılar açılsın, gönlünüzde ne varsa Allah en güzel şekilde nasip etsin.
Hayırlı ve bereketli Cumalar! Gönlünüzden geçen her duanın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmenizi dilerim.
Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
ANLAMLI VE KISA CUMA MESAJLARI 2026
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun! Kalbinizi ferahlatan, ruhunuzu huzurla dolduran bir gün geçirmenizi dilerim. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin) Hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin, Hayırlı Cumalar!
HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI 2026
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Gökten yağan her damla, toprağın kucaklayamadığı bir lütuf. Toprağa ektiğimiz her tohum, Rabbimizin bize olan ikramının bir parçası. Bu geçici dünyada, Allah'ın huzurunda ne varsa, O'nun lütfuyla oluşmuş. Dualarımızı O'na yükseltelim, çünkü O herşeyi işitir ve her şeyi bilir. Cumanız Mübarek Olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun.
Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin) Hayırlı cumalar.
Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.
Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.
Dünya, ne kadar kararsız, ne kadar geçici. Göğün altına ne yağsa, toprak kabul etmiyor. Hangi dert, hangi sıkıntı, Allah'ın rahmetinden kaçabilir mi? Dualarımız, O'nun yanında asla işitilmez mi? Rabbimizin kullarına olan rahmeti, sonsuz değil mi? Bugün, Rabbimize yönelip, O'nun kudretine sığınıp, dualarımızı yükseltelim. Hayırlı Cumalar.
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Cuma günü, Rabbimize olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı dile getirmek için bir fırsattır. O'nun rahmeti ve lütfu bu mübarek günü kaplar. Dualarımızı içtenlikle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin, hidayetini üzerimize göndersin. Cumanız mübarek olsun.
ŞIK CUMA MESAJLARI ALTERNATİFLERİ
Cuma’nın nuru kalbine dolsun, her duan gökyüzünde bir yıldız gibi parlasın. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma, gönlün bahar dallarıyla çiçeklensin, her adımın huzura yol alsın. Günün mübarek olsun!
Cuma’nın sükûneti ruhunu sarsın, duaların göklerin en güzel kapılarında buluşsun. Hayırlı Cumalar!
Cuma ile gönlüne bir bahar gelsin, her nefeste umut, her bakışta sevgi yeşersin. Mübarek olsun!
Cuma’nın bereketi ellerinden tutsun, yolların iyilikle açılsın, ruhun hafiflesin. Günün hayır olsun!
Cuma sana bir hediye sunsun: Sevgiyle başlar, dualarla biter, huzurla tamamlanır. Mübarek olsun!
Cuma’nın rüzgârı kalbine serinlik taşısın, her duan bir çiçek olup cennet yolunda açsın. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma, gökyüzü dualarına kucak açsın, gönlün neşeyle, günün güzellikle dolsun. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma, kalbinin sessiz duaları göklere fısıldasın, her anın barışla dolsun. Hayırlı Cumalar!
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.
İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.
Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.
Binlerce çiçek var, gül başka, milyonlarca insan var ama dost başka, milyarlarca gün var ama Cumalar başka, Cumamız mübarek olsun.
Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumanız mübarek olsun.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN VE HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimizin lütfu ve inayeti size daim olsun. Cumanız mübarek olsun!
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Bu mübarek günün feyziyle dolu olan Cuma gününde, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, dualarımızı eksik etmeyelim ve Rabbimize olan şükranımızı ifade edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Cumanız Mübarek Olsun.
Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…
Dualarla başlayan bu güzel Cuma gününün, huzurun, bereketin ve mutluluğun getirmesini dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Cumanız mübarek olsun.
Ey Allah’ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, Kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım (cc). Cuma gününüz mübarek olsun.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah (sav) girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.
Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah’ım (cc). Hayırlı Cumalar dilerim.