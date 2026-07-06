DEPREM Mİ OLDU 6 TEMMUZ PAZARTESİ || AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte detaylar

|<span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Tarih(TS)</span></span></span>
|<span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Enlem</span></span></span>
|<span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Boylam</span></span></span>
|<span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Derinlik</span></span></span>
|<span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Tip</span></span></span>
|<span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Büyüklük</span></span></span>
|<span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Yer</span></span></span>
|<span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">EventID</span></span></span>