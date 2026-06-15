15 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD - Kandilli son depremler
Son dakika deprem sorgulamaları 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla artış gösteriyor. Bulundukları yerde hissedilen hareketlilik sonrası birçok kişi, son depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve saatini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını inceliyor. İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi günü kaydedilen son depremler listesi...
Giriş: 15 Haziran 2026 - 07:27 Güncelleme:
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15 Haziran son dakika deprem araştırmaları günün en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, "Az önce deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede meydana geldi?" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle 15 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait son depremler listesi yakından takip ediliyor. İşte son dakika depremler listesi...
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15 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU VE NEREDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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