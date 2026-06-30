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        Haberler Bilgi Gündem DGS 2026 SINAV TARİHİ | 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS 2026 SINAV TARİHİ | 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili gelişmeler, binlerce adayın gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Sınav sürecine ilişkin detaylar ve resmi takvim açıklamaları yakından takip edilirken, adaylar sürecin her aşamasına dair bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Sınav tarihi ve sonuç sürecine ilişkin beklentiler artarken, yapılacak duyuruların ardından tercih ve yerleştirme sürecine dair önemli adımların da şekillenmesi bekleniyor. Adaylar, tüm gelişmeleri kaçırmamak adına resmi kaynakları yakından izliyor. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-06-30 17:02:36 Güncelleme:
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        Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili gelişmeler, binlerce adayın gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Sınav sürecine ilişkin detaylar ve resmi takvim açıklamaları yakından takip edilirken, adaylar sürecin her aşamasına dair bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Sınav tarihi ve sonuç sürecine ilişkin beklentiler artarken, yapılacak duyuruların ardından tercih ve yerleştirme sürecine dair önemli adımların da şekillenmesi bekleniyor. Adaylar, tüm gelişmeleri kaçırmamak adına resmi kaynakları yakından izliyor. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        DGS SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM takvimine göre 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15’te gerçekleştirilecek. İki yıllık ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan sınavda, adayların belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekecek.

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        DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilerek adayların erişimine sunulacak. Sınavın ardından yapılacak değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, puan ve sıralamalarını öğrenebilecek ve tercih süreci için hazırlıklarına başlayabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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