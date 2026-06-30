DGS 2026 SINAV TARİHİ | 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili gelişmeler, binlerce adayın gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Sınav sürecine ilişkin detaylar ve resmi takvim açıklamaları yakından takip edilirken, adaylar sürecin her aşamasına dair bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Sınav tarihi ve sonuç sürecine ilişkin beklentiler artarken, yapılacak duyuruların ardından tercih ve yerleştirme sürecine dair önemli adımların da şekillenmesi bekleniyor. Adaylar, tüm gelişmeleri kaçırmamak adına resmi kaynakları yakından izliyor. Peki, 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.