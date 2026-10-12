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        Haberler Bilgi DGS EK TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

        DGS EK TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

        2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında ilk yerleştirme ve üniversite kayıt süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih dönemi adayların gündemine geldi. Ön lisans mezuniyetlerinin ardından eğitimlerini dört yıllık lisans programlarında sürdürmek isteyen ancak ilk yerleştirmede herhangi bir bölüme giremeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanların açıklanmasını bekliyor. Üniversiteye yerleşmek için yeniden tercih yapma fırsatı arayan adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme takvimine odaklandı. Peki, 2026 DGS ek tercihleri başladı mı, başvurular hangi tarihlerde yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 DGS ek yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        1

        DGS ile lisans eğitimine geçiş yapmayı hedefleyen adaylar, ek tercih sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. İlk yerleştirme sonuçlarının duyurulması ve üniversitelerde kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte gözler boş kalan kontenjanlara çevrildi. İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan ancak ilk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme döneminde yeniden tercih yapabilmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 2026 DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, tercih tarihleri açıklandı mı? DGS ek yerleştirme kılavuzu erişime açıldı mı, işlemler nereden yapılacak? İşte 2026 DGS ek tercih takvimine ve başvuru sürecine dair merak edilen bilgiler...

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        DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 DGS ek yerleştirme sürecine ilişkin adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından ek tercih başvurularının başlayacağı tarihe yönelik henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Önceki yıllarda uygulanan yerleştirme takvimleri dikkate alındığında, başvuruların Ekim ayının üçüncü ya da son haftasında başlaması öngörülüyor.

        Ancak bu tarih aralığı yalnızca geçmiş dönemlere dayanan bir tahmin niteliği taşıyor. Kesin başvuru tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyuruyla netlik kazanacak.

        3

        DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2026 DGS ek yerleştirme kılavuzu henüz adayların erişimine sunulmadı. ÖSYM'nin ek tercih takvimini duyurmasının ardından kılavuzun da resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Adaylar, boş kontenjanlara, tercih koşullarına ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları kılavuz üzerinden öğrenebilecek.

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        DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        2026 DGS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini sisteme kaydedebilecek.

        Başvuru tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar ise ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla duyurulacak.

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