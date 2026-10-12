DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 DGS ek yerleştirme sürecine ilişkin adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından ek tercih başvurularının başlayacağı tarihe yönelik henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Önceki yıllarda uygulanan yerleştirme takvimleri dikkate alındığında, başvuruların Ekim ayının üçüncü ya da son haftasında başlaması öngörülüyor.

Ancak bu tarih aralığı yalnızca geçmiş dönemlere dayanan bir tahmin niteliği taşıyor. Kesin başvuru tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyuruyla netlik kazanacak.