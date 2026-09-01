DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
DGS tercih sonuçları için araştırmalar başladı. Ön lisans programlarından mezun olup dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Tercih listelerini oluşturup sisteme kaydedenler ise 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS yerleştirme sonucu açıklanma tarihi 2026 hakkında detaylı bilgiler…
DGS yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunu adaylar, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre tercih süreci 3 Eylül’de sona erecekken sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. DGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte detaylar…
2026 DGS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 2026 DGS tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
2026 DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.
Geçtiğmiz yıl DGS tercihleri 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül 2025 tarihinde açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların, 7-11 Eylül haftasında erişime açılması bekleniyor. ÖSYM’den konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2026 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?
Adaylar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.