DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: ÖSYM ile DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

DGS yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunu adaylar, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre tercih süreci 3 Eylül’de sona erecekken sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. DGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte detaylar…