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        Haberler Bilgi Gündem DIŞİŞLERİ PERSONEL ALIMI 2026: Dışişleri personel alımı başvurusu ne zaman? Dışişleri personel alımı şartları nelerdir?

        DIŞİŞLERİ PERSONEL ALIMI 2026: Dışişleri personel alımı başvurusu ne zaman? Dışişleri personel alımı şartları nelerdir?

        Dışişleri Bakanlığı personel alımıyla ilgili beklenen süreç yeniden gündeme geldi. Kamu kariyeri hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği başvuru takvimi ve şartlara ilişkin gelişmeler merak konusu olurken, adayların hazırlıklarını hızlandırdığı görülüyor. Özellikle başvuru tarihleri ve aranacak kriterlere dair ipuçları dikkat çekerken, sürecin detaylarının netleşmesiyle birlikte yoğun bir başvuru trafiği yaşanması bekleniyor. Başvuru sürecine dair bilinmesi gereken kritik noktalar ve öne çıkan şartlarla ilgili ayrıntılar ise adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Dışişleri personel alımı başvurusu ne zaman? Dışişleri personel alımı şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 10:51:50 Güncelleme:
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        Dışişleri Bakanlığı personel alımıyla ilgili beklenen süreç yeniden gündeme geldi. Kamu kariyeri hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği başvuru takvimi ve şartlara ilişkin gelişmeler merak konusu olurken, adayların hazırlıklarını hızlandırdığı görülüyor. Özellikle başvuru tarihleri ve aranacak kriterlere dair ipuçları dikkat çekerken, sürecin detaylarının netleşmesiyle birlikte yoğun bir başvuru trafiği yaşanması bekleniyor. Başvuru sürecine dair bilinmesi gereken kritik noktalar ve öne çıkan şartlarla ilgili ayrıntılar ise adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Dışişleri personel alımı başvurusu ne zaman? Dışişleri personel alımı şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

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        DIŞİŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Dışişleri personel alımına ilişkin başvuru süreci 2 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen başlamış olup, adaylar başvurularını 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00’e kadar tamamlayabilecek. Belirlenen takvim doğrultusunda işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

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        DIŞİŞLERİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir:

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak. Bu kapsamda adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

        b) Giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi (01.01.2026) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Buna göre 01.01.1991 ve sonrasında doğmuş adaylar başvuru yapabilecektir.

        c) Eğitim şartı kapsamında adayların;

        Yurt içindeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği onaylanmış yurt dışı üniversitelerin; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden ya da bu bölümlerin ders içeriklerinin en az %80’ini kapsayan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları,

        Ya da sosyal bilimler veya mühendislik alanında lisans mezunu olup; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ya da iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir.

        Adaylar, Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir yabancı dil kategorisinden başvuru yapabilecektir. Sınav dilleri, gerekli asgari YDS/e-YDS puanları, kadro sayıları ve yazılı sınava çağrılacak aday sayıları ilgili tablolar doğrultusunda belirlenmektedir.

        YDS/e-YDS’nin yanı sıra, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 1 Ocak 2023 ile başvuru son tarihi arasında alınmış puanlar da değerlendirmeye alınacaktır.

        Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan ve yabancı dil belgesi bulunmayan adaylar için ise; eğitim aldıkları ülkenin resmi dilinde (ya da resmi dil bulunmayan ülkelerde yaygın kullanılan dillerde) eğitim görmüş olmaları ve diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanması şartıyla başvuru imkânı tanınmaktadır. Bu adaylar sıralamada, yabancı dil puanı ile başvuran adaylardan sonra yer alacak olup, kendi aralarındaki sıralama lisans not ortalamasına göre yapılacaktır.

        Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar; her dil kategorisi için ayrı ayrı olmak üzere, yabancı dil puanına veya gerekli durumlarda lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Ancak, asgari dil puanını sağlamak ya da mezuniyet not ortalaması ile başvuruda bulunmak, tek başına sınava katılma hakkı kazandırmamaktadır.

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