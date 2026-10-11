Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu! 2026-2027 Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi ile kış aylarında Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için yeni sezon hazırlıkları başladı. 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara güzergahında hizmet verecek trenin sefer günleri, gezi molası verilecek istasyonlar ve bilet satış tarihi belli oldu. Bireysel yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden alabilecek. Peki, 2026-2027 Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, Doğu Ekspresi sefer ve satış tarihleri…