Dubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? 7500 kodu verildi, savaş uçakları havalandı!
Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan ve içinde 150'den fazla İsraillinin bulunduğu Flydubai uçağında uçuş sırasında alarm verildi. Uçağın acil durum kodları göndermesi ve rotasını değiştirmesi üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. Peki, Dubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? İşte, Tel Aviv uçağında son durum…
Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan hareketlilik, uçuşun güvenliğiyle ilgili şüphelere neden oldu. Uçağın önce genel acil durum kodu 7700'ü, ardından uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunu ilettiği bildirildi.
DUBAI-TEL AVIV UÇAĞINDA ALARM
Flydubai'ye ait yolcu uçağı Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalandı. Uçuş sırasında acil durum sinyali gönderen uçak, daha sonra rotasını tersine çevirdi.
Uçağın Ürdün hava sahasına girdiği sırada 7700 kodunu gönderdiği, ardından 7500 koduyla iletişim kurduğu ve Suudi Arabistan hava sahasına yöneldiği aktarıldı. Uçakta 150'den fazla İsraillinin bulunduğu belirtildi.
SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Uçağın 7500 kodunu göndermesi üzerine İsrail Hava Kuvvetleri harekete geçti. İsrail savaş uçaklarının, olası uçak kaçırma şüphesine karşı havalandığı bildirildi.
Uçağın rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a yönelmesinin ardından uçuşun hareketleri takip edildi. Uçağın acil durum sinyallerinin ardından rotasını Tel Aviv yerine Suudi Arabistan'a çevirmesi, olayın nedenine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
UÇAK FLIGHTRADAR24'TEN KAYBOLDU
Uçağın uçuş hareketleri Flightradar24 üzerinden takip edildi. Uçağın dönüş sırasında irtifa kaybettiği ve Suudi Arabistan hava sahasında yaklaşık 15 bin feet seviyesinde ilerlediği aktarıldı.
Bir süre sonra uçağın Flightradar24'ün canlı takip ekranından kaybolduğu bildirildi. Uçuşun takip edilmesi sırasında binlerce kişinin platform üzerinden uçağın konumunu izlediği belirtildi.
DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞI KAÇIRILDI MI?
Uçağın 7500 kodunu göndermesi kaçırılma şüphesine yol açtı. Ancak mevcut bilgiler, uçağın gerçekten kaçırıldığına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama ortaya koymuyor.
Uçağın neden acil durum kodlarını gönderdiği ve rotasını neden Suudi Arabistan'a çevirdiğine ilişkin resmi açıklama beklenirken, olayın ardından İsrail tarafında güvenlik toplantısı yapıldığı aktarıldı.