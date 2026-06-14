Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Hollanda - Japonya maçı için geri sayım sürüyor. Dünya Kupası grup etabında oynanacak bu önemli karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme detayları gündemin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Maçın saati, kanalı ve canlı yayın ekranı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…