DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken gözler Hollanda - Japonya karşılaşmasına çevrildi. Kritik mücadelede iki güçlü ekip sahaya çıkarken maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı izleme ekranı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki Hollanda - Japonya maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Hollanda - Japonya maçı için geri sayım sürüyor. Dünya Kupası grup etabında oynanacak bu önemli karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme detayları gündemin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Maçın saati, kanalı ve canlı yayın ekranı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…
HOLLANDA - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda oynanacak Hollanda - Japonya mücadelesi, 14 Haziran 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle (TSİ) 23.00’te başlayacak.
HOLLANDA - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollanda ile Japonya arasında oynanacak bu heyecan dolu mücadele, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, aynı zamanda TRT’nin dijital platformu üzerinden de maçı anlık olarak takip edebilecek. Kritik randevu, geniş yayın ağı sayesinde hem televizyon hem de online ekranlardan şifresiz şekilde izlenebilecek.