e-Okul ne zaman kapanıyor? MEB 2026 e-Okul not girme işlemi ne zaman, hangi gün bitiyor?
Okulların kapanışına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 26 Haziran Cuma günü okullarda yaz tatili başlayacak. Karne öncesi süreçte öğrenciler, not ve devamsızlık bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebiliyor. Peki öğretmenlerin not girişleri ne zaman sona erecek ve e-Okul sistemi ne zaman erişime kapatılacak? İşte detaylar…
2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılırken e-Okul sisteminin kapanış tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 26 Haziran’da karnelerini alacak olan öğrenciler, sınav notları ve devamsızlık bilgilerini e-Okul üzerinden takip etmeye devam ediyor. Öğretmenler not girişlerini sürdürürken, veliler de öğrencilerin güncel durumunu sistem üzerinden görüntülüyor. Peki e-Okul ne zaman kapanacak, 2026 e-Okul girişi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar haberimizde…
E- OKUL NE ZAMAN, HANGİ GÜN KAPANACAK?
E-Okul sisteminde öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri, karne gününden önce tamamlanacak şekilde planlanıyor.
2026 yılı eğitim takvimine göre karneler 26 Haziran Cuma günü verilecek. Bu kapsamda öğretmenlerin not ve yoklama işlemlerini 25 Haziran 2026 tarihine kadar sisteme girmeleri gerekiyor.
E-OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANIYOR?
Dönem sonu yoğunluğu ve karne hazırlık süreci dikkate alındığında, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.
Böylece öğrenciler ve veliler, 26 Haziran karne günü öncesinde e-Okul Veli bilgilendirme sistemi üzerinden not ve devamsızlık bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.