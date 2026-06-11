2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılırken e-Okul sisteminin kapanış tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 26 Haziran’da karnelerini alacak olan öğrenciler, sınav notları ve devamsızlık bilgilerini e-Okul üzerinden takip etmeye devam ediyor. Öğretmenler not girişlerini sürdürürken, veliler de öğrencilerin güncel durumunu sistem üzerinden görüntülüyor. Peki e-Okul ne zaman kapanacak, 2026 e-Okul girişi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar haberimizde…