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        Haberler Bilgi EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 3 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 3 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye ve yakın çevresinde 3 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen depremler gün boyunca yakından izleniyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerinde sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve meydana geldiği saat bilgileri yer alıyor. Bulunduğu bölgede deprem hisseden vatandaşlar ise "Son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2026 Cumartesi günü kaydedilen son depremler ve güncel deprem listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        3 Ekim 2026'da Türkiye'nin farklı noktalarında ve çevre bölgelerde kaydedilen sarsıntılar güncel deprem verileri üzerinden takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere ilişkin konum, büyüklük ve saat bilgilerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde, saat kaçta? İşte 3 Ekim 2026 Cumartesi günü kayıtlara geçen son depremler ve güncel veriler…

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.

        3 Ekim Cumartesi günü Ege Denizi çevresinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        3 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-10-03 01:42:40 40.7925 34.46833 11.6 ML 2.4 İskilip (Çorum)

        2026-10-03 02:17:22 35.82317 39.29083 18.95 ML 2.2 Rakka (Suriye) - [95.02 km] Akçakale (Şanlıurfa)

        2026-10-03 03:52:43 38.03267 26.18233 7.01 ML 2.7 Ege Denizi - [27.97 km] Çeşme (İzmir)

        2026-10-03 04:19:3637.1703328.384676.99ML2.2Menteşe (Muğla)

        2026-10-03 05:03:47 39.91717 40.77933 17.24 ML 2.3 Aşkale (Erzurum)

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